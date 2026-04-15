Назван главный минус низкопрофильных шин

При разработке шин с низким профилем (отношение высоты боковины к ее ширине составляет 50% и меньше) акцент делается на максимальное сцепление и управляемость.

При таком подходе ресурс резины может быть ниже в сравнении с другими моделями, низкопрофильные шины могут изнашиваться существенно быстрее моделей со стандартным профилем.

О такой особенности журналу Motor рассказал руководитель группы по тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук.

По словам эксперта, низкопрофильные модели отличает жесткая конструкция. Как следствие, мы имеем дело с повышенным шумом в салоне, а сами шины становятся чувствительнее к неровностям асфальта. В результате страдает ездовой комфорт.

Поскольку же у низкопрофильных шин задействован еще и особый состав резиновой смеси, увеличивается сопротивление качению, что способствует небольшому повышению расхода топлива.

Однако есть и сильные стороны. Например, такие модели имеют усиленный каркас, поэтому сокращается тормозной путь на сухом и мокром асфальте. Машина с такой обувкой острее и точнее реагирует на управляющие действия и устойчивее на высоких скоростях.

