Эксперт назвал пять новых авто, которые выгодно привозить из Китая

Российский авторынок в первом квартале 2026 года демонстрирует уверенное оживление. В марте 2026 года объем импорта новых легковых автомобилей в Россию увеличился примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Ключевая тенденция - сохранение доминирующей позиции Китая: в марте на эту страну пришлось от 60 до 65% всех прямых поставок новых машин. Особенно динамично растет сегмент параллельного импорта. По итогам января-февраля 2026 года доля "серого" ввоза новых автомобилей в России достигла примерно 53% от всех импортных поставок новых машин. Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала "Российской газете" о том, какие новые автомобили выгодно привозить из КНР.

© Российская Газета

1. Toyota Camry (китайская сборка)

В первом квартале 2026 года зафиксирован очень высокий спрос на эту модель в РФ. Стабильная ликвидность на вторичном рынке и высокий уровень узнаваемости бренда делают эту модель одной из самых надежных инвестиций для ввоза. Минимальная стоимость Toyota Camry 2026 года китайской сборки на российском рынке варьируется в среднем от 4,4 до 5,5 млн рублей.

2. Toyota RAV4 (китайская сборка)

Тренд на японские SUV сохраняется. RAV4 остается одним из наиболее востребованных компактных кроссоверов. Высокие обороты и хорошие остаточные стоимости делают ввоз этой модели выгодным. Новые кроссоверы RAV4 уже массово поступают в Россию по каналам "серого" импорта по цене от 4,49 до 4,7 млн рублей.

3. BMW X3 (ввоз через Китай)

Европейский премиум активно ввозится через китайские маршруты логистики, включая модели с китайской локализацией (например, удлиненные версии X3 Long) или идущие транзитом. В городах эта модель традиционно востребована, а маржинальность при параллельном импорте остаётся привлекательнее официальных схем. Стартовая цена BMW X3 на российском рынке начинается от 7,36 млн рублей, а удлинённые версии из Китая с двигателем на 258 л.с. предлагаются от 9,2 млн рублей.

4. Mazda CX‑5

Эксперты фиксируют значительный прирост регистраций Mazda на российском рынке. По итогам января-февраля 2026 года россияне поставили на учет более 4 400 автомобилей Mazda CX-5 - безусловный лидер среди иномарок некитайских брендов. Стабильность качества и высокая ликвидность делают этот кроссовер привлекательным для ввоза. Стоимость Mazda CX-5 в России сегодня составляет от 3,7 до 4,72 млн рублей.

5. Zeekr 9X и Zeekr 8X

Китайские премиальные электромобили (EV) Zeekr вызывают высокий интерес на рынке параллельного импорта, особенно в премиум-сегменте. По итогам первых двух месяцев 2026 года в России на учет встало 1050 автомобилей этой марки - на 127% больше, чем годом ранее. Благодаря росту интереса к электромобилям в России и высокой технологичности этих моделей экономика их ввоза остается привлекательной. Zeekr 8X Max с учетом всех затрат обойдется покупателю в Москве примерно в 10,2 млн рублей. Флагманский Zeekr 9X на российском рынке оценивается в диапазоне от 8 до 18,7 млн рублей.

Вне топа можно также отметить модели бренда Lync&Co. Поставки этой марки в Россию осуществляются в больших объемах, модели востребованы в премиум-нише в качестве вторых семейных или городских автомобилей.