Автоэксперты назвали четыре минуса кроссовера Geely Cityray

В Белоруссии осмотрели локально собранный Geely Cityray. Модель, выпущенная заводом «Белджи», уже поступила к дилерам марки. Эксперты издания ABW оценили качество сборки новинки.

«Cityray — типичный представитель современных Geely. В его основе лежит платформа BMA с проверенными узлами, агрегатами и техническими решениями. Никаких опасений в отношении надежности этого кроссовера нет, как и противопоказаний к его покупке», — говорится в публикации.

Эксперты обратили внимание на ряд недочетов: шовный герметик нанесен неровно, пластизоль — местами, а блок управления коробкой передач расположен слишком низко. Также антенна радио спрятана под три верхние нити обогрева заднего стекла, что вводит в заблуждение некоторых автовладельцев, которые обращаются с жалобами к дилеру.

Стоимость Cityray в начальной комплектации составляет 74,9 тыс. белорусских рублей — это около 2 млн рублей по российскому курсу. Уже в «базе» автомобиль получает систему стабилизации, фронтальные подушки и круиз-контроль.

