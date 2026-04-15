Зачем Chery продает робота-андроида

Китайский автогигант Chery делает шаг, который ещё недавно выглядел бы экзотикой. Через дочернюю компанию AiMoga компания запустил онлайн-продажи настоящего робота — и это уже не концепт с выставки, а вполне коммерческий продукт с ценником и сроками поставки.

Речь о модели AiMoga Mornine M1, которая стоит около $41 400 (3.2 млн рублей) и поступит клиентам уже в конце мая. Параллельно продаётся и робот-собака Argos X1 — куда более доступная, но тоже явно не просто игрушка.

M1 — это полноценный гуманоид ростом 167 см и весом 70 кг. У него 40 степеней свободы, скорость передвижения до 1 м/с и вполне «рабочая» нагрузка — до 1,5 кг на манипулятор (руку).

Оснащение — как у небольшого автономного автомобиля: лидар, две 3D-камеры, одна широкоугольная камера, ультразвуковые сенсоры. Всё это позволяет роботу ориентироваться в пространстве и выполнять базовые задачи — от открытия двери автомобиля до работы с клиентами в шоуруме.

Правда, автономность пока скромная: батарея на 0,7 кВтч обеспечивает около двух часов работы при таком же времени зарядки. Но это уже не лабораторный образец — это устройство, рассчитанное на реальные сценарии: продажи, ресепшен, обучение.

Дилерская сеть… для роботов

Любопытно, что Chery не ограничивается онлайн-продажами. Компания строит полноценную офлайн-дистрибуцию: через специализированные магазины, автосалоны и даже торговые центры.

Фактически используется уже отлаженная автомобильная модель: дилеры, лизинг, рассрочка, финансовые инструменты. Роботы становятся таким же товаром, как автомобили — с той же логикой продвижения.

Зачем Chery роботы?

Chery здесь не одинока. XPeng уже готовит массовое производство гуманоидов, а GAC Group выводит собственные модели на этап серийного производства.

Причина на поверхности — технологическое пересечение. Современный автомобиль уже давно перестал быть просто транспортом. Это набор сенсоров, вычислительных мощностей и алгоритмов, которые:

распознают окружающую среду

принимают решения

управляют движением.

Робот — это, по сути, тот же стек технологий, только в другом форм-факторе. Но есть и более интересный слой. Автопроизводители, особенно китайские, сегодня живут в мире, где конкуренция в «железе» достигла предела. Электромобили быстро обезличиваются и становятся массовым продуктом, а разница между брендами всё чаще определяется не двигателем, а софтом.

Роботы — это логичное продолжение этой логики. Это способ:

масштабировать свои разработки в области ИИ

выйти за пределы автомобильного рынка

занять позиции в следующем технологическом цикле.

И, что важно — не зависеть полностью от конъюнктуры автомобильного рынка.

Рынок, который вот-вот появится

По оценкам аналитиков, уже во второй половине 2026 года рынок гуманоидных роботов войдёт в фазу активной коммерциализации. Китайские компании здесь идут впереди — с чёткими сценариями применения и растущими объёмами производства.

Фактически мы наблюдаем начало новой гонки — похожей на ту, что недавно происходила в электромобилях.