Названы причины успешного старта продаж кроссовера Jaecoo J6

Водителям назвали причины успешного старта продаж кроссовера Jaecoo J6

Автостат: цена сделала Jaecoo J6 популярным. Благодаря доступному ценовому позиционированию (от 2,3 млн рублей) новый кроссовер Jaecoo J6 разошелся в марте 2026 года тиражом 813 штук. Базовая версия свободно продается в различных цветовых решениях. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя отдела продаж новых автомобилей «Omoda Jaecoo Автодом Внуково» Эльзу Сапову.

«Как и у любого китайского автомобиля, конкурентов у Jaecoo J6 предостаточно, но нужно понимать, что на данный момент не все конкуренты могут похвастаться наличием конкретных моделей и конкурировать по стоимости», — комментирует Эльза Сапова.

Как отметила представитель бренда, в 2026 году Omoda и Jaecoo нацелены на значительное увеличение доли рынка, и запуск новой модели наглядно демонстрирует этот тренд. И действительно, кроссовер неплохо стартовал: за первый месяц продаж в России он занял второе место в модельном ряду Jaecoo, пропустив вперёд только флагманский J7 (1 202 шт.).