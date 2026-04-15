Stellantis представил новый гибридный двигатель для Jeep Compass

Концерн Stellantis разработал совершенно новый бензиновый двигатель для гибридной версии Jeep Compass, который призван сменить предыдущий проблемный агрегат 1.2 PureTech. Этот трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,2 литра стал результатом совместной работы специалистов из Италии, Франции и Германии, направленной на повышение надёжности и комфорта при сохранении эффективности. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Конструкция включает турбину с изменяемой геометрией, прямой впрыск топлива под давлением до 350 бар, систему изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске, а также цепной привод ГРМ вместо ремня в масляной ванне, что должно устранить прежние недостатки. Для снижения вибраций и шума применён балансирный вал и доработана поршневая группа, что приближает мотор по комфорту к четырёхцилиндровым аналогам.

В гибридной системе используется схема 48 В, где к 136-сильному бензиновому двигателю добавляется электромотор мощностью 21 кВт, интегрированный в коробку передач eDCT. Суммарная мощность достигает 145 лошадиных сил, а максимальная скорость — 195 км/ч, демонстрируя, как производители продолжают улучшать традиционные ДВС, интегрируя их в гибридные решения. Переход на цепь и новая архитектура отражают стремление вернуть доверие к технологии, хотя окончательные выводы будут зависеть от реальной эксплуатации, а не только от заявленных характеристик.