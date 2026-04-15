Автоэксперт рассказала о трендах машин на ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет на автомобильный рынок выпустят большое количество отечественных электрокаров. Их заряда хватит на преодоления более 500 километров. Об рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

— Сегодня многие технологии от футуристичных автомобилей получили широкое распространение. Например, интеллектуальные помощники водителя, климат-контроль, камеры заднего вида. Сейчас авто ближайшего будущего — это электрокар с автопилотом, ИИ-ассистентами и модульным дизайном, — отметила специалист в беседе с News.ru.

По словам Уткиной, к 2030 году авторынки должны пополниться отечественными электрокарами. В мире на ближайшие 10 лет главные тренды останутся неизменными. Производители будут массово применять карбон, а также активнее интегрировать цифровые технологии в процесс управления.

В Москве планируют заменить весь общественный транспорт на электрический к 2035 году. Решение было озвучено во время круглого стола в Мосгордуме. Помимо этого, для обслуживания техники планируется также увеличить количество зарядных станций.