Как защитить мотоцикл от угона

Блокираторы руля, кофры с замком и прочие механические средства защиты мотоциклов от угона, как правило, бесполезны. Об этом в интервью RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Самый распространенный метод угона — это погрузка мотоцикла в кузов микроавтобуса вместе с этими системами. В отличие от машины, которую трудно скрытно перевезти на эвакуаторе, не попав в объектив городских камер, в погрузке мотоцикла нет никакой особой хитрости», — отметил эксперт.

Относительно надежной защитой от угона, по его словам, является качественный GPS-трекер, работающий автономно без подключения к бортовой сети, однако профессиональный угонщик может его заглушить.

Хорошим подспорьем будет качественная и надежная цепь, которой мотоцикл можно привязать к прочным конструкциям, добавил Ладушкин. Он также посоветовал страховать свой транспорт от угона.

Как сообщало издание World of Buzz, в Индонезии у вора угнали краденый мотоцикл, пока он спал.

Мотоцикл Kawasaki KLX 150сс был припаркован возле одного из местных кафе, когда 22-летний Мартоги Синага решил его похитить. После кражи молодой человек попытался скрыться, преодолев почти 600 километров, чтобы добраться до своего родного региона на севере острова Суматра.

По пути Синага остановился отдохнуть в одной из мечетей города Аэк-Канопан. Оставив украденное у входа, он уснул. Однако, проснувшись, обнаружил, что мотоцикла нет — его успел украсть другой человек.

