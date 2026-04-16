Автоэксперт оценил идею туалета в машине

В Китае представили необычное решение для автомобилистов - встроенный туалет в сиденье легкового автомобиля. Об этом пишут профильные издания. Как отмечается, конструкция размещается под креслом и при необходимости может быстро выдвигаться и убираться обратно. Разработка уже вызвала активную реакцию в сети, однако специалисты обращают внимание на практическую сторону. Речь идёт о рациональном использовании пространства салона и попытке адаптировать автомобиль к новым условиям городской жизни.Подробнее о том, насколько востребованы такие решения, Авторадио рассказал автоэксперт Пётр Баканов:

"Разработки изделий для, скажем так, выполнения гигиенических процедур, необходимых человеку, на самом деле, уже и раньше встречались, скажем так, в автоиндустрии. И действительно, есть в них потребность определенная. Если мы сейчас посмотрим на крупные, огромные мегаполисы, где люди простаивают в пробках, там, по полтора-два часа, то мы прекрасно понимаем, что во многих случаях, скажем так, справить естественные потребности крайне тяжело. Думаю, подобные разработки, как бы это смешно не казалось, это на самом деле ответ на изменения среды обитания человека и образа его жизни. Поэтому вещь, я считаю, достаточно полезная, как бы что ни смеялся и нужная".

При этом, как отмечают эксперты, подобные решения могут столкнуться с психологическим барьером у пользователей и пока остаются скорее экспериментом, чем массовой практикой.