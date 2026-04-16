Красный, желтый, зеленый: почему в светофорах используют только эти цвета

Глава ГИБДД разъяснил, как регламентируются устройства для безопасности на дорогах.

© За рулем

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В Японии вместо зеленого сигнала светофора используют синий. Почему так не сделать в России, ведь такой сигнал лучше видно?

Кучеренко Игорь, г. Москва

Видимость сигналов светофора зависит от ряда факторов и не определяется исключительно их цветом. Требования к условиям применения и правилам установки светофоров содержатся в национальном стандарте ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения.

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», которые позволяют обеспечить в том числе их видимость в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

При этом привычная трехцветная (красный, желтый и зеленый) светофорная сигнализация определена Конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года, договаривающимися сторонами которой вместе с Российской Федерацией являются 75 государств мира.