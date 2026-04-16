Водителям за оставление места ДТП с животным грозит лишение прав

Лишение водительских прав на срок до 1,5 лет грозит водителю за оставление места ДТП с животным. Об этом РИА Новости рассказала юрист Юлия Павлова. Она отметила, что после ДТП водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников Госавтоинспекции.

Кроме того, на месте происшествия ничего нельзя перемещать. Павлова также подчеркнула, что нельзя увозить сбитое животное в ветклинику без согласования с инспектором или владельцем животного, поскольку такие действия могут быть расценены как оставление места ДТП.