В России попросили резко поднять цены на импортные шины

Российские производители автомобильных шин, в том числе «Кордиант», «Кама» и Ikon Tyres, обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой защитить местный рынок от слишком дешевой продукции из Китая. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Одним из вариантов повышения конкурентоспособности отечественной продукции называются пошлины в размере около 30 процентов, которые приведут к существенному росту стоимости импорта.

Также ЕЭК может установить квоты на поставки, что поднимет цены за счет сокращения предложения на рынке. Срок рассмотрения заявки для открытия расследования составляет 30 дней с возможностью продления.

Собеседники издания напоминают, что на Китай приходится три четверти всего импорта шин, в основном оттуда идут бюджетные варианты. По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году в Россию завезено шин на 510 миллионов долларов, что в 3,3 раза больше, чем в 2021 году, когда в стране еще работали ведущие мировые бренды.

Гендиректор «Кордианта» Дмитрий Горбачев подчеркнул, что увеличение доли иностранных шин на рынке наносит ярко выраженный ущерб отечественным производителям, а сам по себе возросший импорт «может свидетельствовать о необходимости введения специальных защитных мер». На фоне экспансии китайских компаний российские мощности по выпуску шин загружены всего на 51 процент. В прошлом году выпуск продукции в России упал еще на 20 процентов.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заметил, что при введении пошлин пострадают потребители, которым доступны только самые дешевые покрышки. При этом, указал он, опыт прошлых лет позволяет предположить, что при росте пошлин цены на конечную продукцию могут увеличиться даже сильнее.

Ранее Минпромторг предложил запретить поставки в Россию шин с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов. Речь идет о части китайской продукции, которая после такого решения не сможет официально продаваться на российском рынке. Эксперты полагают, что решение в случае принятия приведет к уходу трети продукции из бюджетного сегмента.