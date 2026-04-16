Fit Service перечислил пять схем обмана в автосервисах

Российские водители нередко едут в автосервис с ощущением, что их там как минимум попытаются обмануть. Список страшилок и мифов вокруг ремонта машин не меняется уже много лет. О том, как защититься от обмана, журналу Motor рассказал директор по сопровождению партнеров международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Самойлов.

© Motor.ru

«Рекомендую перед началом работ получить подробный расчет и попросить озвучить, что критично сейчас сделать, а что можно перенести. При выдаче автомобиля обещания мастера и фактические работы должны совпасть», — сказал Самойлов.

Первая и самая живучая схема обмана в сервисе — «развод» на лишние работы, когда клиент приезжает менять колодки, а уезжает с капремонтом подвески и счетом на три листа. На старых станциях перечень операций часто существует только в устном виде. Чтобы защититься от этой схемы, нужно требовать заказ-наряд с полным списком работ, фиксацией стоимости и нормативов времени. Добросовестный сервис всегда показывает дефекты — на подъемнике при клиенте или на фото, а любые дополнительные операции согласует и ждет официального подтверждения, отметил эксперт.

Еще одна схема обмана — клиенту говорят, что работы выполнены, а на самом деле ничего не меняли. Чаще всего так обманывают с заменой масла или свечей, ведь операции скрыты от глаз водителя. Защититься просто: на приемке попросить сложить старые детали в коробки от новых. Снятые колодки, фильтры, элементы подвески станут подтверждением замены. По расходникам вроде масла проверка еще проще — чистую жидкость на щупе отличит даже не профессионал. Кроме того, клиента защищает гарантия на работы и запчасти, добавил специалист.

Третья схема — вместо качественной детали устанавливают дешевую подделку. На «серых» СТО деталь привозят без упаковки, происхождение неизвестно, гарантия заканчивается на выезде. Чтобы защититься, нужно выбирать сервис, где запчасти подбирают по VIN-коду от официальных дистрибьюторов. Клиенту предлагают несколько вариантов — оригинал, аналог или бюджетный вариант. Если сервис несет гарантию не только на работы, но и на запчасти, махинации становятся невыгодны бизнесу.

Очередная уловка — мастера без должной квалификации берутся за любые работы и в результате ломают автомобиль. Живучести страха способствуют гаражные истории, когда один человек делал и мотор, и электрику, и кузов. Защититься можно, выбрав сервис с системами обучения и аттестации, где у сотрудников есть четкие специализации — ходовая, двигатель, трансмиссия, электроника. Ошибки возможны и в профессиональном сервисе, но там они становятся внутренним инцидентом, за который клиент не платит.

Пятая схема — сервис принимает все подряд автомобили, делая ставку на массовость и обещая быстрый ремонт. Но в результате СТО перегружена, сроки сдвигаются: машину оставляют на одну две недели, дозвониться нельзя, на претензии отвечают грубо. Защититься поможет выбор сервиса с онлайн-записью, чатами, пуш-уведомлениями, фото-отчетами и нормо-часами. Там к каждому визиту готовят инструмент и запчасти, чтобы сразу начать ремонт и не срывать сроки, пояснил Самойлов.