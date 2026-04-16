Что важно знать при покупке премиального "китайца" с пробегом

Сегодня китайские премиальные бренды занимают заметное место на российском рынке. Если еще три года назад к ним относились с осторожностью, то сейчас у многих машин из КНР сформировались сообщества владельцев и фанатов.

Цифры говорят сами за себя: за первый квартал 2026 года 185 000 из 265 000 автомобилей в России были произведены в Китае или импортированы из этой страны.

Однако для тех, кто только начинает интересоваться премиальными машинами из КНР, но еще не знаком с тонкостями покупки подержанных моделей, есть несколько важных рекомендаций.

Начальник отдела подержанных автомобилей "Панавто" Игорь Роганов в беседе с "Автовзглядом" поделился важными советами, как подобрать хороший экземпляр.

Эксперт напомнил, что на вторичном рынке можно приобрести иномарку двумя способами: у частного продавца или у официального дилера. В первом случае ответственность за проверку машины ложится на покупателя, тогда как дилер берет на себя техническую диагностику и юридическое сопровождение сделки.

Во-первых, необходимо проверить все документы, включая электронный или бумажный ПТС, СТС, паспорт продавца и актуальность регистрации. Также важно убедиться в отсутствии залогов и арестов, особенно если автомобиль приобретался в кредит. Если авто привезли в РФ, следует обратить внимание на таможенную декларацию, дату ввоза и сумму утильсбора. "Серые" схемы и неточности в документах могут привести к доначислениям, аннулированию регистрации или даже конфискации легковушки.

Во-вторых, важно запросить сервисную историю машины: регулярность технического обслуживания, обращения в сервис, замену расходников и узлов. Отсутствие подтвержденного обслуживания может свидетельствовать о том, что автомобиль был ввезен неофициально и обслуживался не у дилера, что увеличивает риск скрытых дефектов.

В-третьих, необходимо оценить техническое состояние автомобиля. Во время тест-драйва следует обратить внимание на плавность хода, работу педалей газа и тормозов, трансмиссию. Любые рывки или посторонние шумы могут указывать на износ деталей. Кузов нужно проверить на наличие сколов, следов перекраски или коррозии, используя толщиномер. Также важно проверить корректность работы электроники с помощью универсального или оригинального диагностического оборудования. Хотя неисправности у китайских премиальных автомобилей встречаются редко, у моделей старше 2020 года возможны ошибки в работе климат-контроля и сбои в электронике при низких температурах, предупредил эксперт.

Ранее "РГ" рассказывала о том, насколько надежны китайские авто, купленные новыми два-три года назад.