Дружественный автопром под ударом: почему РФ ужесточила правила для Казахстана

Продажи авто казахстанской сборки сократились в два раза.

© runews24.ru

С 1 апреля 2026 года Россия ввела единые правила расчёта утильсбора для всех автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Казахстан, который ещё в первом квартале поставлял в РФ корейские Hyundai и Kia, теперь приравнен к любому другому импортёру.

Разница между «льготным» казахстанским и полным российским сбором составляет от 900 тысяч до 1,8 млн рублей на машину. Продажи уже упали в два раза — до 840 автомобилей за квартал.

Формальная причина — борьба с «серыми» схемами. Через Казахстан и Киргизию в Россию завозили не только местные Hyundai и Kia, но и китайские автомобили, которые платили заниженный утильсбор. Новые правила должны были закрыть эту лазейку. Но под раздачу попал и легальный бизнес «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, который собирает машины для российского рынка уже много лет.

Казахстанские власти пытаются спасти ситуацию. Они предложили Москве выделить квоты на поставки с отменой утильсбора. Ответа пока нет. Эксперты опасаются, что без льгот канал поставок корейских брендов из Казахстана закроется окончательно. А покупателям, которые привыкли к Hyundai и Kia, придётся либо переплачивать, либо уходить к китайским конкурентам. Дружественный автопром оказался заложником борьбы с «серым» импортом.

