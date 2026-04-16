Водителям рассказали, что делать, если резко упал уровень масла в моторе
Снижение уровня масла и срабатывание сигнала Check Engine являются признаками серьезной поломки, при которой нельзя продолжать движение. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
«Индикатор Check Engine на приборной панели и падение уровня масла — это верные сигналы критической поломки двигателя. <...> Когда уровень масла снижается ниже допустимых значений, масляной насос начинает захватывать воздух. Это ведет к падению давления в магистралях, а датчики фиксируют некорректную работу. При таких неисправностях пользоваться авто нельзя», — отметил эксперт.
По его словам, в случае одновременного снижения уровня масла и срабатывания сигнальной лампы необходимо немедленно прекратить движение. Следует заглушить двигатель и проверить уровень масла с помощью щупа. Если он ниже минимальной отметки, запускать двигатель запрещено. Необходимо долить масло и незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для диагностики. Оптимальным решением будет транспортировка автомобиля на эвакуаторе. Самостоятельное движение в сервис допускается только после долива масла и при условии отсутствия посторонних шумов в работе двигателя.