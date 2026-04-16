Автоэксперт назвал безопасную для машины глубину при затопленной дороге

Автоэксперт Петр Баканов в интервью РИАМО объяснил, как безопасно преодолевать подтопления на машине. Главное, по его словам, — знать уровень расположения воздухозаборника двигателя: вода должна быть на 20 сантиметров ниже. При попадании жидкости в отверстие, возможен гидроудар, предупредил специалист.

«Техника преодоления брода тоже предполагает, что вы сначала как бы немного «ныряете» в воду резче, потом притормаживаете, осаживаетесь и идете позади волны, гоня ее вперед от себя», — отметил Баканов.

Он также напомнил, что на современных автомобилях воздухозаборники имеют сложную форму, их уже так просто не перекрыть.

Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев до этого говорил, что необычные звуки под капотом, изменение цвета выхлопных газов, падение тяги и нестабильная работа двигателя могут предвещать серьезную поломку мотора.

