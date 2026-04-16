Как изменился рынок запчастей для спецтехники

ТрансформацияПервый квартал 2026 года стал важной точкой трансформации рынка запчастей для спецтехники в России. По оценкам аналитиков, объем сегмента достиг 180–200 млрд рублей, продемонстрировав рост на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость запчастей для спецтехники увеличилась на 12–15%, что отражает влияние сразу нескольких факторов: изменения логистики, валютных колебаний и структурного сдвига в поставках.

© РБК. Компании

По оценке экспертов ЗАПЧАСТЬ.РФ, рынок запчастей для спецтехники сегодня демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние ограничения, и становится одним из ключевых сегментов обслуживания техники.

Цены растут, но спрос остается стабильным

Согласно данным ГК «Автостат», средняя цена запчастей для спецтехники в первом квартале 2026 года выросла на 16,8% год к году. При этом спрос на запчасти не снижается: предприятия вынуждены поддерживать работоспособность техники, средний возраст которой достиг 14–16 лет.

Интересный факт: средний возраст коммерческой техники в России составляет 14 лет, грузовых автомобилей — 16 лет, что является максимальным значением за последние два десятилетия.

Основной драйвер роста цен — изменение логистических цепочек. Поставки запчастей для спецтехники из Китая, Турции и стран Средней Азии стали основными, но их стоимость выше традиционных европейских маршрутов на 15–25%. Дополнительное давление оказывает валютный фактор: юань подорожал примерно на 8% с начала года.

По данным аналитики ЗАПЧАСТЬ.РФ, компании все чаще переходят на альтернативные каналы поставок и используют аналоги оригинальных запчастей, что позволяет удерживать баланс между ценой и доступностью.

Структура спроса на запчасти меняется

Рост спроса на запчасти для спецтехники распределился неравномерно:

гидравлические системы — +23%

фильтры и расходные материалы — +19%

запчасти для ходовой части — +17%

электроника и датчики — +31%

Сегмент электроники показывает максимальный рост, что связано с увеличением доли современной техники с электронными системами управления. Китайские бренды, доля которых достигает 70% рынка новой спецтехники, активно внедряют сложные электронные решения.

Региональные особенности рынка

Москва и Санкт-Петербург остаются крупнейшими рынками, однако наибольший рост спроса на запчасти для спецтехники фиксируется в регионах с активным строительством:

Краснодарский край — +28%

Тюменская область — +24%

Свердловская область — +19%

Рост связан с реализацией инфраструктурных проектов и развитием добывающей отрасли.

Прогноз на 2026 год

Аналитики прогнозируют рост рынка до 220–240 млрд рублей к концу года. Основной вклад внесут сегменты гидравлики и электроники.

По оценке ЗАПЧАСТЬ.РФ, ключевым трендом остается рост доли аналоговых и неоригинальных запчастей, а также развитие цифровых каналов закупок.