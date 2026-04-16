Тест-драйв Jaecoo J6: конкурентное преимущество

Первое знакомство с Jaecoo J6, самым компактным кроссовером бренда, призванным расширить целевую аудиторию производителя, прошло в декабре и в целом вдохновило: машинка вышла симпатичной и лаконичной. Однако оно породило вопросы, оставшиеся без ответа: сколько едет и сколько стоит. Теперь и они раскрыты, что, кстати, актуальности новинке только прибавило.

© Quto.ru

Формат небольшого, но комфортного и стильного автомобиля с увеличенным дорожным просветом и пристойным багажником на нашем рынке остаётся недосказанным: если душа требует роскоши — приходится рассматривать исключительно «сундуки», которые по площади уже сравнимы с московской квартирой-студией. Толи жилплощадь в Первопрестольной исхудала, толи автомобили подросли. Однако, факт остаётся фактом: купить богато оснащённый, но компактный автомобиль в России очень непросто, приходится идти на компромисс с совестью и кошельком.

Китайцы очень внимательно относятся и к запросу реального потребителя, и к различной статистке. Поэтому, оценив целевую аудиторию — основная масса продаж приходится на столицы, а в Москве и Питере уже около 10% парка из Поднебесной — решили донасытить полусегменты. В частности — компактных кроссоверов, выкатив на российский рынок Jaecoo J6: 4,5 метра в длину и 1,86 в ширину, 2610 мм колёсной базы и 1680 мм высоты. Для понимания — размеры VW Tiguan последнего калужского поколения: колёсная база у «фольца» — 2789 мм, а длина и ширина — 4,7м и 1,83м соответственно. Одним словом, самый городской формат.

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

Jaecoo J6 и собой хорош, и стилистически выверен: уж больно впечатлил дизайнеров Range Rover Evoque! Тут, прям, трудно скрываемое подражание, местами переходящее в копирование, но в данном случае это скорее плюс: дизайн «британца» пришёлся российскому покупателю по душе, а отказ от «азиатчины», от которой осталась только массивная решётка радиатора, наверняка приведёт в дилерские центры новых клиентов.

Прямые линии, строгая оптика без нюансов, подчёркнутая строгость образа и красивый спойлер — соскучились российские автомобилисты по европейскому изобразительному искусству в автомобилестроении. Отдельная благодарность — за минимальное включение хромированных деталей: и надоел это блеск, и не живёт у нас «зеркальное покрытие», увы. Жаль только, цветов пока мало: чёрный, серый, белый да изумрудно зелёный, на который вся надежда.

Зато интерьер — классический «Китай»: два огромных дисплея, недостаток клавиш и общий минимализм. На этом фоне особая роль отводится огромному центральному дисплею, который, к чести, неплохо настроен и, что ещё важнее, весьма понятно спроектирован с точки зрения программного обеспечения: им удобно пользоваться, в отличие от множества конкурентов.

© Jaecoo

© Jaecoo

Дилеры озвучили предполагаемую стоимость нового Jaecoo J6

Если экстерьер рисовали с Range Rover, то дизайне интерьера — явно владелец Mercedes, иначе объяснить перенос селектора КПП на подрулевой рычажок непросто. Результатом такого решения стала фантастическая загрузка оставшегося левого рычажка: он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Пользоваться только неудобно: приходится постоянно подглядывать, отвлекаясь от дороги. В остальном — без нареканий: и кресла удобные, и зарядок хватает, есть даже беспроводная, и, о чудо, Apple CarPlay в базовом и заводском исполнении.

Второй ряд кресел порадовал простором, наличием обогревов (вентиляция есть только впереди), дефлекторами систем кондиционирования. Багажник актуальный: 480 литров. Кстати, особый акцент сделан на безопасность и комфорт перевозки домашних животных: в частности, отделка материалов салона стойкая к внешнему воздействию, простая в чистке, да ещё и гипоаллергенная. Мол, даже пожевать можно без вреда для здоровья. За такой подход к транспортировке питомцев Jaecoo J6 получил международный сертификат TUV SUD.

© Jaecoo

© Jaecoo

С технической точки зрения эта машина нам хорошо известна: J6 построен на платформе T1X, так что является близким родственником OMODA C5 и Chery Tiggo 7 Pro. Под капотом — тот же полуторалитровый 147-сильный мотор, сопряжённый с «роботом» DCT6 с мокрым сцеплением. Привод — только передний, хотя поговаривают о появлении полноприводной модификации в будущем. На это, в частности, намекает и задняя подвеска — многорычажная, а не балка, так что задним пассажирам должно быть комфортнее.

Впрочем, на управляемости в лучшую сторону это не сказалось: как и собратья по платформе, Jaecoo J6 не переносит колею, норовя выскочить в соседнюю полосу. Двигателя и коробки хватает для относительно динамичного, в рамках ПДД, движения по загородной магистрали, однако чувствуется, что её ареал — город: на улицах и переулках, где скорости ниже, Jaecoo оставляет лучшее впечатление. Тут и электронные помощники активно вступают в движение, а не портят картину, как на трассе. Даже разбитый асфальт откровенного дискомфорта не вызвал: пробой подвески достигнут не был. И в салоне тихо, спасибо двойному переднему остеклению, печка не вызывает вопросов, а боковые стёкла не заливает грязью.

© Jaecoo

© Jaecoo

Главный же козырь нового Jaecoo J6 — это его цена. Ещё в декабре, во время первого знакомства с моделью, сошлись во мнении, что сократи производитель жадность — автомобиль своего потребителя найдёт. Такое бывает не часто, но в Jaecoo умудрились предложить компактный кроссовер по доступной цене: в базовом исполнении «Актив», которое выглядит более чем достаточным, машина обойдётся в 2,29 млн рублей.

Средняя комплектация «Комфорт», в которую добавляются большие колёса и экраны, двузонный климат, электропривод багажника, задняя камера, обогрев заднего и электропривод водительского сидений, а так же больший экран мультимедийной системы будет уже дороже: 2,5 миллиона рублей. Топовый же «Престиж» за 2,65 млн рублей порадует панорамной крышей, вентиляцией кресел первого ряда, толстыми боковыми стёклами, электронными помощниками, беспроводной зарядкой для смартфона и системой кругового обзора. И во всех трёх исполнениях цена выглядит адекватной, соизмеримой с родными «Жигулями», а не с конкурентами по классу. И это, пожалуй, главное и самое сильное конкурентное преимущество Jaecoo J6.