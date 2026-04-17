Россия сможет избежать дефицита дешевых покрышек

Возможное ограничение поставок китайских покрышек не приведет к исчезновению бюджетного сегмента, заявила Татьяна Арабаджи. По ее словам, российские и белорусские производители располагают достаточными мощностями, чтобы предложить покупателям недорогую продукцию взамен.

Эксперт напомнила, что после ухода с рынка большинства западных компаний, автомобилистам приходится выбирать между отечественной, белорусской и китайской продукцией. Премиальных шин стало гораздо меньше, а их стоимость выросла из-за усложнившейся логистики, удорожания сырья и курсовых колебаний. «Вакуум заполняет Китай. Сравнивать смысла нет, потому что у разных шин разная цена, разная продуктовая ниша. Нельзя сказать, что все китайские шины— как наши, но дешевле», — объясняет Арабаджи.

Если правительство примет решение о введении пошлин на 30 процентов, то стоимость ввозимых из Китая покрышек увеличится. Но, как заверила глава НАПИ, дефицита недорогих шин это не вызовет. Она отметила, что остаются доступными варианты российского и белорусского производства. Кроме того, можно изучить возможности соседних государств. «Понятно, что это будет временное решение. Если импорт начнет расти бешеными темпами, конечно, и на них могут ввести пошлины», — подытожила специалист.

Ранее крупные российские производители автомобильных шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой защитить местный рынок от слишком дешевой продукции из Китая. Одним из вариантов повышения конкурентоспособности отечественной продукции называются пошлины в размере около 30 процентов, которые увеличат стоимость импорта.