Названы провоцирующие аварии автомобильные цвета

Цвет автомобиля может оказывать влияние на аварийные ситуации, считает автомобильный эксперт Дмитрий Попов. Есть и такие оттенки, которые выступают провокаторами агрессии на дороге, заявил он RT.

Самыми безопасными цветами кузова, по мнению эксперта, являются редко встречающиеся. «Это яркий и одновременно едкий желто-зеленый цвет либо оранжевый. Они более заметны на дороге и контрастны к окружающей обстановке», — говорит Попов.

Большему риску в темное время суток подвержены такие же темные машины. Их силуэт теряется, даже если оптика исправна. Схожая ситуация случается и с автомобилями белого цвета в снегопад. Эксперт вспомнил о моде на цвет «мокрый асфальт». «Для Санкт-Петербурга такие машины были чудовищными с точки зрения аварийности. Почти автомобили-невидимки», — отметил эксперт.

Попов напомнил, что красный цвет кузова может спровоцировать участников дорожного движения на необдуманные и агрессивные действия.

