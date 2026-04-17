Как делают двигатели на заводе Haval в Туле

Пресс-службы китайских марок постоянно рассказывают о применяемых на своих заводах инновационных технологиях, высоком качестве и большом ресурсе автомобилей. Однако одно дело услышать, и совсем другое — увидеть лично. Корреспондент Quto.ru побывал на заводе марки в Тульской области и своими глазами увидел, как и из чего собирают силовые установки и проверяют их качество.

Завод

Первый камень в постройку был заложен в 2015 году, а торжественный запуск завода состоялся в индустриальном парке «Узловая» летом 2019 года. Тогда здесь собирали две модели кроссоверов, а сама марка была далеко не в лидерах по продажам.

Через несколько лет ситуация кардинально изменилась, спрос резко вырос, а производитель заметно расширил модельный ряд и нарастил объём выпуска. Производственные мощности на такое количество собираемой техники попросту не рассчитаны, и в итоге сборку Haval M6 перенесли в Калугу.

Сегодня с конвейеров предприятия сходит шесть кроссоверов: Jolion, F7, F7x, Dargo, H3 и H7. Все они производятся по полному циклу, то есть со сваркой, штамповкой и окраской кузовов, с использованием локализованных компонентов, которые покупают у местных поставщиков.

Двигатели для них делают здесь же, практически в соседнем помещении. В марте 2024 года открылась вторая площадка общей площадью около 15 000 квадратных метров, на которой собирают силовые установки для обрусевших «китайцев».

Находится предприятие в паре часов езды от Москвы по трассе М-4 «Дон». Правда, если не знать дорогу, то заблудиться и проскочить нужный съезд очень просто: в Тульской области серьёзные проблемы со связью, а про навигатор от городка с говорящим в данной ситуации названием Кукуй можно совсем забыть.

Силовые установки

Несмотря на то, что формально считается, что двигатели собирают на отдельном заводе, по факту предприятие занимает отдельный цех площадью 10 000 «квадратов». Второй цех на 4 700 квадратных метров, который занимается механической обработкой деталей, был открыт в августе 2024 года. Для перехода из одного цеха в другой даже не нужно выходить на улицу: всё под одной крышей. А кузова и детали для них доставляют на линии частично по транспортному коридору под крышей, либо при помощи погрузчиков и автономных роботов.

Собирают в Туле силовые установки на 1,5 и 2,0 литра, а производственный объём полностью покрывает потребности предприятия.

Кстати, сами алюминиевые болванки — не местные, их привозят из Поднебесной, после чего они проходят тщательную обработку на многочисленных станках. Фрезы, к слову, также заказывают не в России, так как в нашей стране попросту не делают инструментов нужного сочетания цены, качества и долговечности.

Отходов, даже несмотря на то, что блоки уже отлиты по форме, достаточно много. По словам представителей компании, контейнеры со стружкой сдают на утилизацию одной из местных аккредитованных компаний.

После обработки блок цилиндров и головку блока цилиндров отправляют на сборку. И вот здесь уже большая часть компонентов — российского производства. Местные компании поставляют поршни, свечи зажигания, водяные насосы, моторное масло.

Контроль

Что интересно — на заводе можно заметить несколько отдельных камер, где проверяют качество двигателей. Называется это «горячим тестом»: к уже собранному мотору подключают подачу топлива, провода и патрубки, после чего запускают «сердце» автомобиля.

Как нам объяснили, таким образом имитируется работа агрегата в реальных условиях, а показатели сравниваются с эталонными. Любые отклонения от нормы фиксируются и это становится поводом для проверки и возможной последующей корректировки всей линии. Если проблем не обнаружено, готовый двигатель отправляют на склад длительного хранения, откуда он отправится или в соседний сборочный цех, или на другие предприятия, где налажена сборка автомобилей Haval.

Представители марки подчеркнули, что этот тест является обязательным абсолютно для всех установок, которые сходят с конвейеров.

Второй запуск

Непосредственно на машинах двигатель впервые запускают на финальном этапе сборки на посту проверки качества. Когда кроссовер полностью готов и доехал до финальной точки конвейера, к делу подключаются специалисты по техническому контролю. Оператор проводит визуальный осмотр готового кроссовера снаружи и изнутри, проверяет работу электронных систем, а при выезде с конвейера запускает силовую установку.

После этого кроссоверы отправляются на пост финального контроля качества и испытательный полигон уже своим ходом.