Водителей предупредили о наказании за мытье машины на даче

За мытье машины на даче автовладельцы рискуют получить штраф. О наказании предупредила россиян доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина, пишет РИА Новости.

Грязная вода, которая возникает в процессе чистки авто, относится к опасным отходам — в ней есть остатки нефтепродуктов, моющие средства и реагенты, пояснила эксперт. Поэтому мытье авто на ничем не защищенном садовом участке будет считаться несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Нарушителям грозит штраф в размере 2000-3000 рублей. При этом есть риск получить дополнительный штраф, если в регионе запрещено мыть автомобили в неустановленных местах — в том числе на дачных участках.

Ранее россиян предупредили о штрафах за выброшенный из машины окурок. Подобное действие трактуется законом как административное нарушение и влечет за собой взыскание до 50 тысяч рублей.