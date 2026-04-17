Названы самые угоняемые автомобили европейских марок в России

Среди европейских автомобильных марок по статистике угонов (доле похищенных автомобилей от общего числа застрахованных) лидируют модели премиум-класса. Так, в антирейтинге "Ренессанс страхования" первое место занял BMW 7-series. За ним следуют Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLS. Кроссовер BMW X1 оказался на четвертой позиции.

В страховой компании "ВСК" также выделяют BMW как наиболее угоняемый бренд, указывая на модель X7. По данным агентства "Автостат", в первом квартале 2026 года регистрация новых автомобилей этой марки в России выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 3873 единиц. Модель X7 заняла четвертое место среди новинок с показателем 349 проданных автомобилей.

Представители "Ингосстраха" отмечают повышенный интерес злоумышленников к Mercedes-Benz и BMW, однако конкретные модели не называют.

"РЕСО-Гарантия" составила собственный рейтинг европейских марок-лидеров по угонам, включив в топ Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Land Rover и Skoda. "Абсолют Страхование" и "Согласие" также назвали Mercedes самой угоняемой европейской маркой. "Согласие" добавило в список Jaguar.

Эксперты объясняют такую тенденцию высокой стоимостью запчастей для этих автомобилей на вторичном рынке. Также отмечается, что доля новых европейских машин в России сокращается, что сказывается на общей статистике угонов.

Угоны европейских автомобилей чаще всего происходят в Москве и Санкт-Петербурге. "ВСК" же выделил Ярославскую (21% угонов) и Рязанскую (19%) области как наиболее рискованные для владельцев таких машин в первом квартале 2026 года, сообщает Autonews.

Ранее "РГ" сообщала, что большинство автомобильных краж в России совершается в крупных городах на придомовых территориях или крытых паркингах. Высокая плотность населения и большое количество транспорта делают эти места привлекательными для злоумышленников.