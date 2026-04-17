Почему россияне влюбились в японский автопром

Хотя Toyota и Mazda официально не продаются в России, они стабильно входят в десятку самых популярных новых автомобилей. Что же привлекает наших соотечественников в этих машинах из Страны восходящего солнца?

В начале 90-х годов на российский рынок хлынул поток японских автомобилей, которые на фоне старых "Жигулей" выглядели как космические корабли. Они были удивительно живучими и могли довезти до дома даже при серьезных поломках. В 2010-х годах корейские производители попытались перехватить инициативу, но тех же высот добиться не смогли.

Как отмечает руководитель отдела планирования и развития дилерской сети "Сузуки Мотор Рус" Александр Федоров в разговоре с "Автовзглядом", секрет любви россиян к "японцам" кроется в их качестве, комфорте и ликвидности.

Появление официальных дилеров и дистрибьюторов дало покупателям доступ к новым автомобилям и качественному сервису. В 2000-х годах стало известно, что японские производители тщательно рассчитывают ресурс каждого узла, что позволяло заранее оценить затраты на обслуживание.

К этому добавился широкий выбор оригинальных и аналоговых запчастей, а также накопленный за годы опыт ремонта. Но главное, подчеркивает Федоров, японские седаны и кроссоверы удобны в повседневной эксплуатации, что является их основным конкурентным преимуществом.

