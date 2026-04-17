Эксперт рассказал, что представят в Пекине мировые автобренды

Автоэксперт "Газпромбанк Автолизинга" Евгений Липовицкий рассказал "Российской газете" о том, какие новинки представят мировые бренды на автосалоне в Пекине, который стартует 24 апреля.

"Концерн Volkswagen делает ставку на коллаборацию с Xpeng и на основе электроплатформ этого бренда покажет крупные кроссоверы VW ID.Era и ID.Aura, AUDI (именно так, а не Audi), полноразмерный кроссовер E7X, разработанный совместно с китайской SAIC, то есть тоже на китайской базе. На колесах новой модели - электрическая установка с двумя моторами, которые в зависимости от модификации могут развивать 402 или 670 л.с. Тяговые батареи тоже в двух вариантах: на 100 кВт/ч и 109,3 кВт/ч. И это - на фоне официального прекращения работы Skoda в КНР. BMW собирается заинтересовать китайскую публику новыми iX3 и i3, и вполне вероятно, что определенную нишу эти модели смогут занять. Однако же тенденция налицо: мировой автопром теперь очень внимательно следит, что там покажут в Пекине", - отметил специалист.

Ранее "РГ" назвала топ-10 кроссоверов, которые покажут на Пекинском автосалоне.