Автоэксперт Бахарев объяснил, какое масло нужно заливать в контрактный мотор
Нередко у автовладельцев возникает вопрос: какое масло заливать в контрактный двигатель, если он изначально не предназначался для российского рынка? Как рассказал "Российской газете" старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев, в первую очередь необходимо строго придерживаться заводских спецификаций производителя.
"Контрактные моторы, в том числе выпускаемые в Китае такими производителями, как FAW-Volkswagen или Beijing Hyundai, собираются по тем же техническим требованиям, технологическим картам и из тех же материалов, что и двигатели для рынков Европы и США. Соответственно, требования к моторным маслам и допуски остаются идентичными. При этом существенное отличие заключается в климатических условиях. В России зимние температуры значительно ниже, чем в Европе и большинстве регионов Азии, поэтому важно выбирать масла с хорошими низкотемпературными свойствами - низкой температурой застывания и высокой прокачиваемостью при холодном пуске. Тем более, что многие производители допускают выбор вязкости моторного масла. Например, для двигателя Hyundai Solaris предусмотрено применение масел с классом вязкости 5W-30, однако в рамках классификации SAE J300 допускается применение масел 0W-30. Оба варианта соответствуют, однако для эксплуатации в холодном климате предпочтение стоит отдать маслу с меньшей зимней вязкостью. Если контрактный двигатель имеет неизвестную историю эксплуатации, можно рассмотреть специализированные масла для двигателей с большим пробегом. Такие продукты разработаны с учетом типичных проблем подержанных агрегатов: повышенного расхода масла, утечек, образования отложений и снижения эффективности работы двигателя. Как правило, подобные линейки включают классы вязкости 5W-30, 5W-40 и 10W-40. В случае установки б/у агрегата рекомендуется сократить интервалы первых 2-3 замен моторного масла. Это позволит более эффективно удалить возможные загрязнения и отложения, образовавшиеся в результате хранения двигателя или его предыдущей эксплуатации", - отметил специалист.