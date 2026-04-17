Названы шесть самых дешевых люксовых кроссоверов на вторичном рынке России

Сегодня самые дешевые Porsche Cayenne первого поколения в России можно купить за 500−800 тыс. рублей. Сравнимую сумму придется выложить и за видавший виды BMW X5 конца девяностых или ранний Mercedes-Benz ML. Подробнее о том, какие премиум-кроссоверы из прошлого можно приобрести с бюджетом до 1 млн рублей, — в материале журнала Motor.

Porsche Cayenne

В далеком 2002 году кроссовер Porsche Cayenne, построенный на одной платформе и агрегатах с Volkswagen Touareg, благодаря огромному спросу спас немецкую компанию от банкротства.

Ожидать от двадцатилетнего Porsche Cayenne за 500 тыс. рублей с пробегом под 300 тыс. км (ориентировочный по одометру) беспроблемной работы не приходится. Подчас желание приобщиться к премиум-сегменту перевешивает проблемы с поиском запчастей, их дороговизной и потенциальные проблемы с ремонтом.

Если судить по классифайдам, сейчас самый доступный Porsche Cayenne первого поколения в России — автомобиль 2004−2005 годов выпуска, с заявленным пробегом 250−350 тыс. км, затертым лобовым стеклом, мутными фарами и немногословным описанием. Владельцы просят за такие машины 500−600 тыс. рублей и обычно уверяют покупателя в исправности двигателя, коробки передач и пневмоподвески. Дополнительные вопросы призывают задавать по телефону. О том, что машина требует существенных вложений, признаются немногие.

Mercedes-Benz ML

Mercedes-Benz выпустил первое поколение внедорожника ML в начале 1997 года и доказал, что автомобили класса SUV могут быть не только утилитарными, но и роскошными. Кроме того, ML получил систему стабилизации (ESP), способную предотвращать опрокидывание, а также электронную систему контроля тяги.

Производственная линейка моторов ML включала рядную дизельную «пятерка» 2.7, а также бензиновый V6 объемом 3,2-литра, обладающий значительным ресурсом. Была у первого кроссовера Mercedes-Benz и спортивная модификация ML55 AMG с 5,4-литровым V8, который выдавал 347 сил и разгонялся до «сотни» за 6,3 секунды — на уровне спорткаров тех лет.

Ныне экземпляры первых лет выпуска без сквозной коррозии, но с внушительным пробегом 250−350 тыс. км стоят минимум 400 тыс. рублей. Самые дорогие Mercedes-Benz ML первого поколения в России оцениваются в 1,2−1,4 млн рублей. Важно подчеркнуть, что Mercedes-Benz ML первого поколения не какой-нибудь паркетник, а самый что ни на есть внедорожник с рамой в основе и демультипликатором в трансмиссии.

BMW X5

Первая генерация BMW X5 на рубеже веков также произвела революцию на авторынке. Баварский автопроизводитель поставил себе цель сделать спорткар в кузове SUV и успешно ее добился. При этом «Икспятый» управлялся как легковой автомобиль. Этот автомобиль выбирали за статус и управляемость в сочетании с практичностью.

Сегодня цены на подержанные BMW X5 первого поколения стартуют с 500 тыс. рублей за автомобили начала «нулевых» с пробегом свыше 300 тыс. км и проблемами с перерегистрацией. За машины без явных проблем с документами просят минимум 700 тыс. рублей и выше.

Старые X5 отличались продуманной эргономикой, качественными отделочными материалами и отличной шумоизоляцией. Флагманским мотором был 4,4-литровый V8 M62 мощностью 286 л.с. Разгон до «сотни» занимал 7,5 с, максимальная скорость достигала 230 км/ч. Существовал и X5 4.6is с 347-сильным мотором.

Range Rover

В 2002 году дебютировало третье поколение британского внедорожника Range Rover с заводским индексом L322. Он разрабатывался с участием специалистов материнского на тот момент концерна BMW и был рассчитан на установку немецких силовых агрегатов.

Автомобиль со стальной несущей основой кузова и алюминиевыми навесными деталями сохранил узнаваемые черты предшественников — покатую крышу и визуально непрерывную линию остекления. В салоне Range Rover применялись мягкая кожа полуанилиновой выделки, полированное дерево, мягкие пластики — классический набор для роскошных автомобилей начала «нулевых».

Среди инновационных технических решений автомобиль, в частности, «примерил» пневмоподвеску с изменяемой жесткостью и дорожным просветом. Уже тогда на Range Rover была система выбора режимов движения в зависимости от типа покрытия Terrain Response.

Внедорожный арсенал включает понижающую передачу, блокировки межосевого и заднего межколесного дифференциалов. Подержанные Range Rover начала «нулевых» ныне оцениваются минимум в 500 тыс. рублей. Максимум за такие машины просят 1,5 млн рублей. Пробеги — до 500 тыс. км.

Lexus LX

На фоне европейских премиум-внедорожников Lexus LX, построенный на базе Toyota Land Cruiser 100, до сих пор значительно лучше сохраняет остаточную стоимость. Среди машин 1999−2000 годов выпуска, выставленных на продажу в классифайдах, не найти экземпляра дешевле 1,3 млн рублей. Причем такие суммы владельцы стремятся выручить за автомобили с пробегом под 500 тыс. км.

Более поздние 20-летние экземпляры со скромным для этого возраста пробегом в 200 тыс. км уже оцениваются в 3,5−3,7 млн рублей. В активе японского внедорожника — крайне живучий мотор V8 объемом 4,7 литра, мощная рама и добротная отделка салона из толстой кожи.

Infiniti FX

Дебютировавший в 2003 году кроссовер Infiniti FX выгодно выделялся на фоне конкурентов необычным дизайном и платформой от спортседана. Благодаря длинному капоту и покатой крыше этот кроссовер до сих пор выглядит как концепт-кар, который по недосмотру запустили в серийное производство.

Автомобиль оснащался атмосферными моторами V6 и V8. Базовый 3,5-литровый V6 выдавал 280 сил, а 5,0-литровый V8 — 390 л.с. Управляемость обеспечивала фирменная система полного привода, способная перебрасывать до 100% крутящего момента на заднюю ось. На FX50, кроме того, была активная подруливающая задняя подвеска. Цены на подержанные Infiniti FX первого поколения в России варьируются от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.