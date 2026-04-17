Названы пять недостатков Chevrolet Malibu

Седан девятого поколения, который выпускается с 2015 года, не продавался в России официально, но активно поставлялся по альтернативным каналам. На вторичном рынке он стоит от 1,2 млн рублей: по цене седан бизнес-класса сравним с компактным Kia Rio. Среди недостатков этого автомобиля — особая чувствительность турбомотора к качеству топлива.

«Предельно чувствителен к качеству масла и топлива. Экономия приведет к засорению топливной аппаратуры, детонации и, возможно, разрушению поршней или перегородок — пробег роли не играет, достаточно одной неудачной заправки», — сказано в публикации «За рулем» об особенностях эксплуатации двигателя LFV 1.5, который был доступен в двух вариантах форсировки — на 160 или 169 л.с.

У двигателя LTG 2.0 менее вынослив привод ГРМ, но высокой чувствительности к качеству топлива не отмечено. При этом искусственная кожа, которая применена в обивке салона, быстро изнашивается, многие запчасти дефицитны и дороги, также у автомобиля недостаточная шумоизоляция.

