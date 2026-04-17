Эксперт назвал китайские SUV, которые быстрее других теряют в цене

Эксперт "За рулем" Александр Виноградов проанализировал рынок и составил список китайских кроссоверов, которые быстрее всего теряют в цене в России. В перечень вошли автомобили брендов Chery, Knewstar и Changan.

По данным эксперта, наихудшую ликвидность среди SUV продемонстрировал Changan Uni-K. Стоимость новой машины составляет около 4,5 млн рублей. Однако за первый год он теряет более 25% стоимости (более 1,1 млн рублей), а за три года обесценивается на 41%.

Немного лучше обстоят дела у Geely Tugella, который теперь известен как Knewstar 001. При цене чуть выше 4 млн рублей этот автомобиль теряет более 20% стоимости в первый год и около 37% за три года.

Младшие модели Chery также не могут похвастаться ликвидностью. Например, Tiggo 4 (стоимостью 2,4 млн рублей) и Tiggo 7 Pro Max (2,84 млн рублей) обесцениваются примерно на четверть уже за первый год эксплуатации. Через три года их цена падает на 33-34%.

