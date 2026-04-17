Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9

Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 тысяч новых пикапов, а лидером сегмента стал китайский JAC T9. Чем не повод сравнить его с одним из самых примечательных конкурентов – Huanghai N7?

Рост популярности пикапов многое говорит о состоянии сегмента. Такие автомобили постепенно перестают быть исключительно рабочим транспортом и всё чаще становятся альтернативой внедорожникам. Словно гитара, которая долго стояла в тени, а потом вдруг оказалось, что без неё концерт звучал как-то пресно. Но именно здесь начинается самое интересное, потому что разные модели понимают эту роль совершенно по-разному.

Менеджер и бригадир

Если раньше пикап был чем-то вроде молотка из ящика с инструментами, то сейчас многие пытаются выглядеть, как швейцарский нож: вроде бы и практично, и модно. Вот и герои нашего сегодняшнего теста – Huanghai N7 и JAC T9 – формально очень похожи. Оба они – рамные, оба оснащены бензиновыми турбомоторами, гидромеханическими автоматами и подключаемым полным приводом с понижающей передачей.

Но философия у этих машин совершенно разная. T9 – более легковой пикап, который ощущается почти как полноразмерный кроссовер. N7 – огромный автомобиль, напоминающий классические американские пикапы. Проще говоря, JAC – это пикап для города и повседневной жизни, а Huanghai – утилитарная машина, которая не прочь поработать. Один выглядит как менеджер в пятничном кэжуале, другой – как бригадир, который точно знает, где лежит каждый из его гаечных ключей.

Первое, что бросается в глаза – габариты Хуанхая. Он не просто стоит на парковке – он её занимает. Если припарковать его рядом с обычным кроссовером, создаётся впечатление, что рядом поставили грузовик. Высокий капот, массивная решётка радиатора, отвесная передняя часть – всё это делает N7 ближе к полноразмерным пикапам из Штатов.

Это машина, которая выглядит так, будто её проектировали не дизайнеры, а инженеры, вооружённые линейкой и принципом «давайте-ка возьмём побольше железа». И на дороге он воспринимается именно так – серьёзный тяжёлый автомобиль. У исполинских размеров есть и практическая сторона. Грузовая платформа здесь одна из самых больших в сегменте – 1715×1620 мм.

Для пикапа это вполне выдающийся результат. Кроме того, вместо защитной дуги дилеры предлагают установить удобный кунг с боковыми дверцами и выдвижную платформу для груза. В общем, N7 уже на этапе внешнего осмотра ясно даёт понять: его создавали не для фотосессий на пляже. Жаль, что подножки неудобны – слишком узкие и расположены неудачно.

JAC формально тоже довольно крупный автомобиль, но рядом с Huanghai он выглядит компактнее и визуально легче. Конструктивно Т9 построен на базе модели T6 – у них общие шасси, рама, грузовая платформа и даже некоторые агрегаты. А вот дизайн совершенно другой. По сравнению с N7 его передняя часть более сложная: трёхэтажная оптика, декоративные элементы, рельефный капот.

Если Хуанхай выглядит, как инструмент из строительного магазина, то Джак – инструмент, который сначала показали дизайнеру. Он кажется современнее и элегантнее, поэтому будет одинаково уместен и на стройке, и возле бизнес-центра. Именно поэтому T9 воспринимается скорее как внедорожник с возможностью перевозки грузов, чем классический утилитарный грузовичок. И грузовая платформа у него меньше: 1520×1590 мм.

Ботинки и кроссовки

Интерьер Huanghai придерживается довольно традиционной философии. Здесь нет россыпи тачскринов и сенсорных кнопок. Архитектура салона довольно проста: крупные аналоговые клавиши, классическая приборная панель и один большой вертикальный экран мультимедийной системы.

Интерьер здесь не пытается притворяться смартфоном – всё понятно и максимально прямолинейно. Главное достоинство N7 – пространство. Из-за больших габаритов и длинной колёсной базы салон получился действительно просторным. Особенно это чувствуется на втором ряду: места для ног и головы здесь заметно больше, чем у большинства конкурентов. За спинкой дивана можно найти удобные отсеки для вещей, инструментов, или, скажем, рабочей обуви, а в консоли между передних сидений есть розетка на 220 вольт.

Передние кресла мягкие, хотя и довольно плоские, руль регулируется только по высоте, а материалы отделки незатейливы: жёсткий пластик, немного кожзама и минимум декоративных элементов. Но всё это выглядит вполне логично для автомобиля, который создавался как рабочая лошадка. Зато у Хуанхая есть регулировка угла наклона подушки и поясничного подпора, что приятно.

JAC же сразу показывает, что он относится к новому поколению китайских пикапов. Если N7 – надёжные рабочие ботинки, то T9 пытается выглядеть как кроссовки из модного магазина.Здесь цифровая приборная панель и более современная архитектура передней панели. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, что для многих покупателей может оказаться важным преимуществом, которым не может похвастать Huanghai. Впрочем, многие полезные приложения у него уже зашиты в мультимедийную систему.

Эргономика Джака в целом привычная – даже если человек пересаживается сюда из кроссовера, он почти не почувствует разницы. Жаль, что подушки передних кресел – да и заднего дивана тоже – откровенно короткие, так что бёдра остаются без должной поддержки. Но интерьер T9 даже в деталях ощущается более продвинутым и технологичным.

Разность характеров

По конструктиву соперники похожи: у Huanghai под огромным капотом спрятан 2,4-литровый 205-сильный бензиновый турбомотор Mitsubishi серии 4K22D4T и 8-ступенчатый гидромеханический автомат A8R50. У JAC – знакомый по Changan 2,0-литровый 224-сильный турбомотор D20TG и 8-ступенчатый автомат ZF 8HP50. У обоих пикапов есть демультипликатор, но у Т9 вдобавок имеется самоблокирующийся задний дифференциал. Всё это напоминает хорошее меню: вроде ингредиенты похожи, но вкус у блюд всё равно получается разный.

Едет JAC азартнее и шустрее. Пикап уверенно разгоняется, легко держится в потоке даже на загородной магистрали и быстро реагирует на нажатие педали газа. Автоматическая коробка передач при активной езде может колебаться между выбором ступеней и порой ленится сбрасывать их вниз, зато переключения всегда остаются мягкими.

Если не обращать внимания на кузов сзади, можно подумать, что едешь на обычном внедорожнике. Huanghai ведёт себя совсем иначе – он гораздо спокойнее по характеру и едет тоже более размеренно. Этот автомобиль никогда не спешит – он движется вперёд, как локомотив, который выбрал направление. И не намерен его обсуждать ни с кем, кроме водителя.

Именно на трассе проявляется главное достоинство N7 – отменная курсовая устойчивость. Если Т9 порой болтает в колее, то Хуанхай утюжит прямую максимально стабильно и уверенно. В поворотах он устойчив и послушно следует за рулём – благо здесь старый добрый гидроусилитель с адекватной обратной связью.

Рулевое управление Джака не отличается прозрачностью: руль налит искусственным фоновым усилием, которое не меняется от угла поворота. Кроме того, без загрузки Т9 куда более прыгучий на неровностях. Нет, конечно, N7 тоже свойственны все типичные недостатки пикапа с рессорной подвеской и пустым кузовом. Просто в заметно меньшей степени, чем у JAC. Без лютых снегопадов Хуанхай выпивает в среднем 16 литров на сотню, аппетит Джака чуть более скромный – 13 литров.

Грузовой вопрос

Однако в пикапе важнее всего не управляемость, а что? Правильно, практичность и способность перевозить грузы. И здесь Хуанхай имеет заметное преимущество: грузовая платформа у него больше и удобнее. Кроме того, есть возможность избавиться от выступающих в кузов колёсных арок – в качестве опции предлагается внутренняя часть грузового отсека немного иной формы, как на тестовом N7.

Кроме того, материал отделки платформы выглядит прочным и легко моется – у обоих автомобилей. Но только Huanghai ощущается как настоящий рабочий инструмент, хотя Джак тоже способен перевозить серьёзные грузы. Здесь есть нюанс – по данным производителя, его грузоподъёмность составляет 980 кг, то есть почти как у N7 с его тонной.

Однако с такой загрузкой Т9 почти ложится на рессоры – подвеска проседает так, что становится страшновато. Хуанхай в этом плане выглядит пободрее – тонны он почти не замечает. Тем более что в него помещается не один, а два европоддона. Поэтому в практическом смысле Джак больше похож на внедорожник с расширенной возможностью перевозить грузы, чем на полноценный рабочий пикап.

Ну и нельзя не проверить такие машины там, где заканчивается асфальт. Оба пикапа оснащены подключаемым полным приводом и понижающей передачей, но Huanghai чувствует себя здесь более уверенно. Длинная база, высокий клиренс и большие ходы подвески позволяют ему невозмутимо штурмовать неровности рельефа и глубокий снег. Он просто едет вперёд — словно тяжёлый внедорожный ледокол. Удобно, что полный привод можно включить нажатием кнопки на скорости до 35 км/ч. И отмечу, что у N7 гораздо лучше проработана аэродинамика – боковые стёкла закидывает грязью гораздо меньше.

JAC тоже весьма способен на бездорожье. У него есть самоблокирующийся задний дифференциал, а сам автомобиль манёвреннее и легче управляется, но характер Т9 всё-таки больше ориентирован на лёгкое бездорожье. К тому же при включении полного привода у Джака отключается система стабилизации – в сложных условиях водитель остаётся один на один с физикой. А физика, как известно, предмет строгий и скидок не делает никому – тем более китайским пикапам.

Итоги и цены

В итоге оба автомобиля получились довольно интересными – просто они рассчитаны на разных владельцев. Как две похожие чашки: из одной пьют кофе в офисе, а из другой – чай у костра. JAC T9 – современный, технологичный и относительно комфортный. Это отличный вариант для тех, кому нужен пикап, но кто не готов при этом жертвовать удобством кроссоверов. Или для тех, кто любит приключения, но всё-таки предпочитает возвращаться домой с чистыми ботинками.

Huanghai N7 – более классический пикап в полном смысле этого слова. Он больше, просторнее, практичнее и увереннее чувствует себя вне асфальта. Именно поэтому он становится победителем в нашем сравнении – по совокупности характеристик.

Хуанхай обойдётся в 3 990 000 рублей – включая защиты двигателя, коробки передач, топливного бака и заднего редуктора, а также внесённый в ОТТС фаркоп. Джак чуть дешевле – 3 719 000 рублей, и если вам нужен пикап как альтернатива внедорожнику, T9 вас не разочарует. Но если хотите настоящий пикап, который умеет работать, возить грузы и спокойно относится к бездорожью, – Huanghai N7 выглядит куда убедительнее.