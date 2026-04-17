Kак оживить старый пластик подручными средствами

Простой рецепт вернет черному пластику салонный блеск без дорогих средств.

Черный пластик экстерьера автомобиля со временем приобретает унылый и непрезентабельный вид, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Солнце и дорожные реагенты выжигают пигмент, делая машину похожей на поношенный ботинок. Дорогие силиконовые «чернители» — это пустая трата денег: они смываются первым же дождем.

Намного эффективнее работает простой химический коктейль: глицерин, вода, капля лимонной кислоты и черный колер. Глицерин создает защитный барьер, а колер возвращает глубину цвета. Состав наносится губкой и втирается с усилием. Результат держится месяцами, а не до следующей лужи.

Еще одна полезная хитрость – кухонный «антижир» против следов насекомых на капоте. Специализированные очистители часто пасуют, а обычное средство для плит разъедает органику за секунды. Но будьте осторожны: химия агрессивна, не оставляйте ее на солнце и не применяйте на дешевой краске без лака. Используйте всегда точечно и смывайте большим количеством воды.