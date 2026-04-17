Стоит ли в дни заморозков выезжать на летней резине

Автоэксперт Лигачев предупредил москвичей об опасности гололеда 20 апреля.

Автоэксперт Константин Лигачев советует водителям в Москве и области на этой неделе особенно внимательно смотреть под колёса. По его словам, перед выездом в грядущие заморозки стоит убедиться, что на асфальте нет наледи.

Если утром асфальт блестит от льда, а на улице минус, садиться за руль автомобиля на летней резине – плохая идея. «В таких условиях не рекомендовал бы ехать», – прямо заявил специалист. Хотя, по его мнению, вероятность гололеда в регионе не слишком высока, рисковать всё же не стоит.

Когда обледенения нет, ездить на летней резине можно, но с оговорками. Лигачев уточняет: только на короткие расстояния и с максимальной аккуратностью, не забывая о ПДД.

Поводом для таких рекомендаций стал прогноз погоды. Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в понедельник, 20 апреля, в столичном регионе резко похолодает.

Ночью в северных районах Подмосковья температура может упасть до нуля, не исключён и мокрый снег. В самой Москве снегопада, скорее всего, не будет, но ночные показатели термометров составят всего 0...+3°C. Днём потеплеет до +4…+9°C.