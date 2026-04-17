"Яндекс Драйв" усилил парк каршеринга в Москве седанами Mercedes-Benz S-класса

С 18 апреля в сервисе Яндекс Драйв москвичи и гости столицы могут арендовать машины Mercedes-Benz S-класса. До конца текущего месяца автопарк каршеринга в столице пополнится 20 премиальными автомобилями, они будут доступны без оклейки.

Арендовать машину можно будет в приложениях сервиса и приложении компании. Седаны премиум-класса доступны для пользователей старше 26 лет и с опытом вождения не менее шести лет.

Сейчас в столичном парке сервиса больше 13 тысячи машин. Сервис увеличивает число автомобилей благодаря партнерствам с автопроизводителями. В 2025 году каршеринг начал сотрудничество с «Фав-Восточная Европа» — пять тысяч новых авто уже пополняют автопарк каршеринга в Москве и Петербурге. Сервис также добавил в столичный парк машины Omoda S5 и Exeed.