Китайские Skoda при ремонте отличаются от европейских

Для китайских Skoda Kamiq GT, несмотря на родство и конструктивное сходство с российскими Skoda Rapid и Volkswagen Polo, нужны другие запчасти. Это связано с применением производителем специфического набора комплектующих, рассказал автор блога "В гостях у "дяди Васи" на портале Drom.

Отличия начинаются с посадочных мест колесных дисков, которые не совпадают с европейской версией Skoda Kamiq. Также геометрические параметры тормозных суппортов отличаются, вынуждая владельцев подбирать передние тормозные колодки опытным путем.

Даже свечи зажигания оказались нетипичными: они имеют удлиненную резьбовую часть, и найти их в официальных каталогах производителя без подбора по образцу оказалось невозможно. Судя по размерам свечей, при разработке двигателя для китайского рынка Skoda, вероятно, использовалась оригинальная головка блока цилиндров.

Вероятно, и другие узлы Kamiq GT имеют свои особенности, что может усложнить эксплуатацию и ремонт кроссовера китайской сборки, предупреждает эксперт.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России зафиксирован значительный рост продаж Skoda, несмотря на то, что марка покинула наш рынок в 2022 году. За первые три месяца 2026 года было зарегистрировано 2360 автомобилей, что в 2,92 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было реализовано всего 602 машины.