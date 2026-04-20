В Тольятти напомнили, чем знаменит ВАЗ-2101 «Жигули»

АвтоВАЗ отмечает день рождения своей первой модели ВАЗ-2101. 19 апреля Волжский автозавод отмечает «День первого автомобиля». В этот день в 1970 году были собраны шесть предсерийных машин: две синих и четыре вишневых, что символизировало цвета флага РСФСР. Также дата считается днём рождения ВАЗ-2101, которую также называют «единичкой», «копейкой» или «ноль-первой».

Прототипом «копейки» стал Fiat 124, напоминает пресс-служба АвтоВАЗа. Однако советские специалисты практически полностью переработали конструкцию: более 800 изменений затронули двигатель, трансмиссию, подвеску, кузов и другие системы.

В 1971 году «копейка» вышла на гоночные трассы. На дебютном ралли «Балтика» автомобиль удостоился специального приза, а вскоре команда выиграла «Тур Европы».

ВАЗ-2101 пользовался популярностью. Его производство продолжалось вплоть до 1988 года. А порождённое «единичкой» семейство «Жигули» выпускали до 2012-го.

Историю «‎копейки» можно отсчитывать по-разному: с момента подписания контракта с Fiat, дебюта ВАЗ-2101 в советской прессе, старта производства 19 апреля 1970 года ровно 56 лет назад.

Но можно копнуть глубже и вспомнить драматические события весны 1966 года, когда история «Жигулей» могла закончится не начавшись. В этот момент советская делегация в Италии собирала чемоданы: условия итальянской стороны оказались неприемлемы. Подробности — в материале журнала Motor.

