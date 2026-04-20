Эксперт назвал три обязательных пункта договора купли-продажи автомобиля

Глава экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков рассказал, что при оформлении договора купли-продажи автомобиля крайне важно честно отражать его фактическую стоимость. Кроме того, продавцу следует предоставить письменные гарантии отсутствия обременений на транспортное средство, таких как залог, а также подтвердить готовность к полному возмещению средств покупателю при возникновении спорных ситуаций.

По словам Шелкова, в соглашении о приобретении автомобиля нужно зафиксировать, что продавец несет ответственность за отсутствие претензий со стороны третьих сторон, подтверждает, что машина не в залоге и не является объектом судебного разбирательства.

Кроме того, как отмечает эксперт, необходимо включить положение о том, что в случае обоснованных претензий к сделке, продавец обязуется в установленный срок полностью вернуть уплаченные деньги.

При расчете наличными средствами продавец обязан удостоверить получение всей суммы своей подписью. Если оплата производится безналичным переводом, необходимо указать банковские реквизиты, на которые были перечислены средства, уточнил он.

Шелков подчеркнул в разговоре с Motor, что указание в договоре подлинной рыночной цены автомобиля, а не заниженной, имеет решающее значение. В случае судебного оспаривания сделки возврат средств по решению суда будет возможен лишь в пределах суммы, официально прописанной в документах.

