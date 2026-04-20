Какой цвет опаснее всего на дороге

Эксперт Попов назвал цвета, которые провоцируют аварии и скрывают авто.

© За рулем

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, почему цвет машины напрямую связан с риском ДТП.

Самыми безопасными он назвал яркие оттенки, которых на дороге мало, – например, едкий желто-зеленый или оранжевый. Такие автомобили заметны в любой обстановке.

А вот с темными кузовами все сложнее: в сумерках их плохо видно даже при работающих фарах. Отдельную опасность, по словам эксперта, представляют машины цвета «мокрый асфальт». Для Санкт-Петербурга, где постоянно сыро, они становятся почти невидимками. Не лучше и белый цвет – он сливается со снегом.

Но есть и психологический нюанс. Некоторые оттенки провоцируют других водителей на резкое агрессивное поведение. И здесь, как отмечает Попов, вне конкуренции красный цвет.