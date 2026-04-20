Эксперт: на минувшей неделе авторынок сделал еще один шаг назад

На 16-й неделе года (13-19 апреля) в России было реализовано чуть более 23 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 7,3% меньше, чем неделей ранее. Динамика по отношению к АППГ остается положительной, но былого роста уже не видно (+4%). Об этом сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) тоже снижение: (-5,3% к предыдущей неделе и -14,5% к аналогичной неделе прошлого года).

Грузовой сегмент (от 3,5 т) показал недельное снижение на 12,8%. В тоже время, по отношению к низкой базе прошлого года, наблюдаем положительную динамику чуть выше 10%.

Единственный сегмент авторынка, который порадовал - это автобусы. За неделю на учет встало более 200 единиц. Рост по отношению к предыдущей неделе +47%, а к аналогичной неделе прошлого года почти +8%.

