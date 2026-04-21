Внезапно вернулся снег: что делать водителям, переобувшим авто на летнюю резину

В апреле 2026 года Россия переживает классическую весеннюю нестабильность: после потепления до +10-15°C возвращается снег, похолодание и гололедица. Автовладельцы, уже переобувшиеся на летнюю резину по дневной погоде, теперь задумываются, можно ли садиться ли за руль и менять ли шины обратно. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", что делать тем, кто успел сменить зимние покрышки на летние.

Самая безопасная и правильная стратегия - по возможности полностью отказаться от поездок на шинах, не соответствующих погоде. Такие весенние похолодания обычно краткосрочны, длятся 2-4 дня, а безопасность всегда дороже комфорта и спешки.

Летние шины твердеют ниже +7, теряя эластичность - тормозной путь на снегу или гололеде увеличивается на 40-60%, сцепление падает в 3-5 раз. Причем популярный миф о весеннем, уже "прогретом асфальте" крайне опасен. Нужно понимать, что ночью при нуле или ниже влага от таяния замерзает в невидимый тонкий слой, а свежий снег на нем делает дорогу крайне скользкой. Если выезд на дорогу на летних шинах все-таки неизбежен, то координатно меняйте формат движения. Придерживайтесь такого режима: скорость не выше 40-50 км/ч, увеличенная дистанция, торможение двигателем, проверка тормозов на пустом участке. Но даже такая осторожность при гололеде не гарантирует безопасность, а статистика показывает рост аварийности на 20-30% в такие периоды.

Срочная переобувка обратно на зиму оправдана только при прогнозе похолодания на неделю и если зимняя резина в отличном состоянии. Иначе такое решение кажется не оправданным. Обычно такие возвраты зимы недолгие, и лучше переждать их, пользуясь общественным транспортом или такси. Так точно сохранятся нервы и машина.

Оптимальное время для перехода на летние шины - когда среднесуточная температура стабильно превышает +7 минимум 5-7 дней по прогнозу на 10-14 дней вперед, без ночных заморозков. В Центральной России это середина-конец апреля, на Юге - начало месяца, в Сибири - май. Весенний "день жестянщика" из-за массовой спешки традиционно поднимает аварийность, - отметил эксперт.