Названы пять самых дешевых новых кроссоверов с классическим «автоматом»

«Автоновости дня» перечислили 5 дешевых кроссоверов с классическим «автоматом». Как сообщает портал, модели стоят менее 3 млн рублей. Все они официально представлены на российском рынке.

© Motor.ru

Первое место занял Forthing T5 российской сборки (2,05 млн руб.) с 1,5-литровым мотором (144 л.с.) и 6-ступенчатой АКПП.

Второй — VGV U70 Pro со скидкой 100 тыс. руб. (0,1 млн руб.): цена от 2,5 млн руб. за версию «Стиль» (1,5 л, 143 л.с., передний привод, 6-ступенчатый «автомат»).

Третье место у Belgee X70 белорусской сборки (2,57 млн руб.) — на базе Geely Atlas Pro, с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.), 6-ступенчатой АКПП и передним приводом в начальных комплектациях.

Четвёртый — Solaris HC (ребрендинг Hyundai Creta) с 6-ступенчатым «автоматом»: цены стартуют от 2,6 млн руб. Двигатели — 1,6 л (123 л.с.) или 2,0 л (150 л.с.), привод передний или полный.

Замыкает пятёрку KGM Tivoli (бывший SsangYong) — от 2,9 млн руб. с учётом прямой скидки. Под капотом 1,5-литровый турбомотор (163 л.с.) и классический 6-ступенчатый «автомат» Aisin.

