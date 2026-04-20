Названы 25 типичных проблем внедорожника Tank 300 с пробегом

«За рулем» перечислил 25 типичных проблем внедорожника Tank 300 с пробегом. Этот автомобиль дебютировал в составе линейки Wey в 2020 году как Wey Tank 300 и быстро стал популярным у себя на родине в Китае. В 2021 году был выделен отдельный бренд Tank, а весной 2023 года Tank 300 стал ­официально продаваться и у нас, сообщил эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин.

Специалист отмечает, что главные достоинства автомобиля — трансмиссия: восьмиступенчатый гидроавтомат ZF 8HP50 (считается долговечным, но требует замены масла каждые 60 тыс. км, несмотря на «необслуживаемый» статус) и полный привод (part-time или с муфтой BorgWarner) серьезных нареканий не вызывают.

Однако кузов и рама преподносят сюрпризы: при том, что внешние элементы оцинкованы, крыша имеет тонкое ЛКП (около 100 мкм) и легко покрывается сколами, а неоцинкованная рама закрытого типа склонна к коррозии изнутри, особенно в районе сварных швов и задней поперечины.

Очень быстро ржавеет и маркировка VIN на лонжероне — это может создать проблемы при регистрации. Среди других недостатков: провисание пятой двери из-за тяжелой запаски, капризы электрозамка багажника в сырую погоду, поскрипывания в салоне после 50−80 тыс. километров, недолговечная обшивка руля и рычага КПП, а также быстро просиживающиеся кресла из экокожи. Негерметичен и люк — мокнет обивка панели крыши из-за плохого дренажа.

Также глючит блок модуля GSM и датчик уровня топлива. Медиасистема подтормаживает или перезагружается.

Двигатель GW Е20СВ (2.0 л, 220 л.с.) имеет ресурс около 250 тыс. километров, но склонен к растяжению цепи ГРМ после 120−150 тыс. километров, страдает от нагара на клапанах и может перегреваться из-за забитого «сэндвича» (радиатор, интеркулер, конденсатор).

Рулевой вал может заскрипеть через 50−70 тыс. километров, электрическая часть рулевого управления страдает от коррозии контактов и разъемов.

Расход топлива в городе достигает 16−17 литров. Подвеска классическая для внедорожника, но амортизаторы и ступичные подшипники выхаживают 80−120 тыс. километров, а тормозные колодки — всего 15−40 тыс. километров (передние) и 30−60 тыс. километров (задние), отметил специалист.

Читайте также: - Эксперты назвали минусы кроссовера Geely Cityray - Российские автомобили подорожают для граждан Казахстана на 5 млн рублей - В России стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Pro