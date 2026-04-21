Названы самые быстрые маслкары золотой эры

В конце 1960-х годов американские автопроизводители устроили настоящую гонку за рекордами мощности, стремясь не только к быстрому разгону, но и к достижению впечатляющих максимальных скоростей. Некоторые серийные модели тех лет приближались к отметке 280 км/ч, что остаётся значимым даже по современным стандартам.

© Chevrolet

Ford Torino Talladega, созданный для побед в NASCAR, оснащался двигателем 428 Cobra Jet мощностью 335 л.с. и улучшенной аэродинамикой. Он разгонялся до 97 км/ч примерно за 5,4 секунды, достигая максимальной скорости около 217 км/ч, что было серьёзным результатом для крупного купе своего времени.

Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 после снятия ограничений GM получил 7,4-литровый V8 LS6 мощностью 450 л.с. Этот автомобиль разгонялся до 97 км/ч за 6 секунд, проходил четверть мили за 13 секунд и мог развивать скорость до 225 км/ч, став одним из самых мощных серийных авто эпохи.

Dodge Challenger R/T HEMI с двигателем 426 HEMI мощностью 425 л.с. демонстрировал разгон до 97 км/ч за 5,8 секунды и максимальную скорость около 241 км/ч, что было выдающимся показателем для тяжёлого заднеприводного автомобиля начала 1970-х.

Dodge Charger Daytona HEMI с аэродинамическим пакетом, включающим длинный нос и большое антикрыло, разгонялся до 97 км/ч примерно за 5,3 секунды и достигал около 281 км/ч, став одним из самых быстрых серийных маслкаров того времени.

Plymouth HEMI Superbird, ответ Plymouth на Daytona, с 426 HEMI и механической коробкой передач разгонялся до 97 км/ч за 5 секунд и развивал максимальную скорость около 281 км/ч. Вместе с Daytona эти модели стали символами эпохи благодаря экстремальным формам и реальным скоростным возможностям.

Золотая эра маслкаров запомнилась не только громкими двигателями и заездами на четверть мили, но и настоящей борьбой за максимальную скорость. Такие модели, как Charger Daytona и Superbird, установили планку почти в 280 км/ч, а другие автомобили доказали, что серийные машины конца 1960-х могли сочетать доступность с впечатляющей динамикой, определяя границы возможного благодаря аэродинамике, объёму двигателей и смелости инженеров.