Названы обязательные шаги при покупке авто с рук

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала «Ленте.ру» о главных вещах, на которые стоит обращать внимание при покупке автомобиля с рук. В первую очередь необходимо соблюдать юридическую «чистоту», чтобы приставы не забрали машину на следующий день после покупки.

«Прежде чем открывать капот, найдите VIN-номер — он обычно под лобовым стеклом или в ПТС. Пробейте его через бесплатные сервисы: сайт ГИБДД (розыск, ограничения на регистрацию), реестр залогов нотариальной палаты (не в залоге ли у банка) и базу судебных приставов (долги бывшего владельца). Если продавец мямлит, не показывает документы или говорит, что "потерял ПТС", — разворачивайтесь и уходите», — посоветовала Франк.

По словам эксперта, встреча покупателя с продавцом должна проходить у окошка отдела ГИБДД. Только после проверки документов сотрудником можно переводить деньги продавцу.

Кроме того, следует проверить следы серьезных аварий на автомобиле. Это можно сделать без специального оборудования.

«Во-первых, откройте капот и багажник и сравните заводские швы клепки — они должны быть одинаковыми и аккуратными с обеих сторон. Если на каком-то участке шпаклевка толщиной с палец, магнит к нему не прилипнет. Во-вторых, внимательно осмотрите зазоры между дверями, капотом и крыльями: разница в 5-10 миллиметров с одного бока и другого — верный признак, что кузов "водило"», — рассказала Франк.

Можно также провести тыльной стороной ладони по кромкам дверей и крыльев. Наличие шершавых переходов выдает свежую шпаклевку и покраску после аварии.

По словам Франк, если цена машины подозрительно низкая, а продавец торопится и предлагает встретиться в темном дворе или на паркинге у метро — это почти наверняка ловушка.

«Всегда настаивайте на сделке в отделении ГИБДД у окошка регистрации. Как только инспектор проверит документы и скажет «добро», спокойно переводите деньги. Удачная покупка — это не везение, а внимание к деталям», — добавила Франк.

