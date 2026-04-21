Названы автобренды из КНР с самым дешевым обслуживанием

По словам заместителя генерального директора группы компаний "Автодом" Романа Тимашова, самые бюджетные по стоимости обслуживания - массовые китайские машины (Geely, Jaecoo, Jetour, GAC, Changan, Belgee и Omoda), для них стоимость нормо-часа работ составляет 2−3 тысячи рублей.

В то же время для премиальных китайских марок (Lixiang, Link&Co и Zeekr) этот показатель составляет около 4 тысяч рублей за нормо-час.

Если говорить о брендах, которые официально Россию покинули, то стоимость их обслуживания находится на уровне массовых китайских машин.

При этом больше всего придется заплатить владельцам Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche. От 5 тысяч рублей и выше.

Эксперт в разговоре с Motor также добавил, что за последние пять лет ситуация на рынке обслуживания заметно изменилась. По его словам, от 20% до 50% загрузки станций технического обслуживания приходится именно на китайские модели.

Ранее "РГ" сообщала, что водители не готовы отказываться от привычного уровня заботы об автомобиле. Согласно опросу, 58% респондентов планируют в 2026 году обслуживать машину как раньше и не менять подход к ТО и ремонтам.