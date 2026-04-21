Российские владельцы Porsche и Rolls-Royce уходят в отрыв от реальности

Простым россиянам – старенькие заднеприводные «жигуляторы». Олигархам, их прихлебателям и «слугам народа» – Rolls-Royce, Porsche и прочие Toyota Land Cruiser.

Маски сброшены, богатеи и чиновники не стесняются обзаводиться всё более дорогими автомобилями. Заоблачные с учётом поставок по «параллельному импорту» цены покупателей не волнуют. Есть с кого вытрясать деньги на свои «хотелки». Народ пока безмолвствует.

«Рынок новых люксовых машин в нашей стране сохраняет высокий рост. Так, по итогам 2025 года этот показатель составил 22%, а в 1 квартале 2026-го он достиг уже 33%. При этом сегодня бренды сегмента Luxury официально в РФ не представлены, а их продукция доступна россиянам только по параллельному импорту», – говорит заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин.

Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin и не только – это, так сказать, самая верхушка. Именно тут рост в эти 33%, в более массовом сегменте наблюдаются процессы ещё веселее. В целом японские авто – недешёвые по определению – стали брать аж в 3,5 раза лучше, причём в топах продаж именно дорогие модели. Да, в абсолютных цифрах объёмы реализации этих машин вроде как невелики, но ведь и доступны они очень немногим.

Причин означенных явлений несколько. Многие дорогие автомобили из КНР обложили «налогом на роскошь». 29 марта Минпромторг обновил список машин, которые облагаются тройным транспортным налогом. И в нём хватает новых марок: Hongqi, Tank, Voyah, Zeekr… Да, простому народу эти пепелацы совершенно недоступны, но для богатеев это не более чем дешёвые игрушки, которые откровенно надоели.

Пошло «возвращение к истокам». Продажи «немцев» тоже растут, как на дрожжах, за первый квартал увеличившись в 2,5 раза.

Самый популярный новый автомобиль из Германии – BMW X5 (около 14-15 млн руб. в зависимости от комплектации). Комментарии тут, в общем-то излишни.

Продажи Porsche в РФ за январь-март сего года выросли на 23%, тогда как в целом по миру они сократились на 15%. Богатая страна!

Да, деньги у «элитки» имеются, за 2025 г. список Forbes по РФ пополнился ещё на 14 миллиардеров. За тот же первый квартал 2026-го совокупное состояние этих олигархов выросло на $7,7 млрд. Плюс жулики помельче, плюс чиновники, которые свои барыши не светят. Счёт идёт на десятки миллиардов «зелёных». Ограбление народа и страны в целом не просто продолжается, а идёт по нарастающей.

Стесняться нынче не принято. Новенькие Toyota Land Cruiser на стоянках около местных администраций становятся нормой, равно как и аппараты подороже. Статистика продаж Toyota бьёт рекорды роста, всё отлично и у других производителей дорогих авто.

Социальное неравенство в России прогрессирует совершенно фантастическими темпами, и продолжающаяся СВО в этом плане никого не волнует. Напротив, получив возможность вводить всевозможные запреты и цензуру, «элитка» совершенно потеряла берега. Теперь можно всё!

«У населения нет запроса на минимизацию числа богатых. Есть запрос на формирование зоны устойчивого массового благополучия», – вещает научный сотрудник Института социологии РАН Татьяна Горина.

А народ постепенно звереет. Дорогие машины на дорогах перестали пропускать, напротив, им начали устраивать «подставы». Хотя и по закону. Лезет наглый «крутыш» на своём дорогом авто, нарушает правила – получи, гад, в бочину. Видеорегистраторы нынче есть почти у всех, поэтому с определением виновного всё очевидно.

«Расслоение населения увеличивается не по дням, а по часам. И отсюда возрастает непредсказуемость реакции населения, и отсюда мы всё более приближаемся к зоне бифуркации, то есть раздвоению. А в этой ситуации даже слабый сигнал может изменить всё развитие системы. Существует огромная необходимость поиска консенсуса. Но для этого нужна серьезнейшая ценностная идеологическая программа, а не эскалация ненависти, которая сегодня происходит в стране», – ещё несколько лет назад предупреждал заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. Ломоносова Александр Асмолов.

В переводе с политкорректного на русский: российское общество напоминает паровой котёл, давление в котором постоянно растёт. Причём темпы его роста постоянно прогрессируют.

Увы, эта «эскалация ненависти» не в последнюю очередь спровоцирована ростом числа «элитных» автомобилей на дорогах. Их число, действительно, быстро растёт. Ровно теми же темпами, которыми нищает народ.

Самый продаваемый автомобиль в РФ – по-прежнему подержанная «классика» от «АвтоВАЗа». Простой народ вынужден покупать эти старенькие «жигуляторы», ведь на большее денег нет. Дорожает продовольствие, ЖКХ, топливо, одежда, медицина и образование, а зарплаты растут только в бравурных отчётах Росстата.

При этом поведение этой самой «элитки» и чиновничества откровенно удивляет. Такое впечатление, что все эти люди внезапно стали бессмертными, они не боятся, что в один прекрасный момент их всех вытащат из салонов Ferrari и Rolls-Royce.

Или, напротив, боятся? И покупают роскошные «тачки», пытаясь прожить оставшиеся дни максимально ярко. Чувствуют, что транжирить наворованное уже недолго? Всякое может случиться… Но, если не умерить аппетиты, это «недолго», действительно, может оказаться недолгим.