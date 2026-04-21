Почему камера может оштрафовать даже добросовестного водителя

Пешеходный переход: когда на самом деле нужно нажимать на тормоз, а когда – ехать.

Водителям напомнили о коварной ловушке на пешеходных переходах. Ошибка здесь стоит от полутора до двух с половиной тысяч рублей штрафа.

Как объясняют эксперты издания Pravda.Ru, получить «письмо счастья» от камеры можно даже при отсутствии аварии. Главный критерий нарушения – вынужденное изменение скорости пешеходом.

«Если проекция машины пересекла путь человека, заставив его замедлиться или отклониться хотя бы на сантиметр, система автоматически зафиксирует нарушение», – предупреждает эксперт Андрей Киселев.

При этом двигаться разрешено, как только траектории перестали пересекаться, а пешеход не меняет темп. Но стоит пешеходу ступить на «зебру» – приоритет мгновенно переходит к нему. Даже если человек просто стоит у края тротуара, лучше заранее сбросить скорость.

Суды почти всегда встают на сторону пешехода как более уязвимого участника. А технические неисправности авто (например, изношенные колодки) считаются исключительно виной владельца. Единственное спасение в спорной ситуации – видеорегистратор, особенно если пешеход намеренно бросается под колеса.

Когда пешеход застыл на переходе и не двигается, сначала убедитесь, что он смотрит в вашу сторону. Если он явно не собирается идти (болтает по телефону), осторожно проезжайте, предварительно включив видеорегистратор – это единственный способ доказать, что вы не создавали помех.