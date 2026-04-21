Как уладить спор после ДТП

Каждый день на дорогах Нижегородской области происходят ДТП. По статистике, чаще всего в таких авариях не больше двух участников и нет пострадавших с травмами. Что делать участникам ДТП в таких случаях, куда обращаться и как уладить спор, если есть разногласия сторон, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал автоюрист, заместитель заведующего Адвокатской конторой Балахнинского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Андрей Полозов.

Договоримся? Предположим, произошло рядовое ДТП. Один автомобиль слегка задел другой, повреждения незначительные. Виновник аварии предлагает «договориться на месте». Стоит ли пострадавшей стороне соглашаться на такое предложение? По мнению Андрея Полозова, если обе стороны не возражают, возможно урегулировать ДТП на месте.

«Если у сторон отсутствуют претензии, оформляются расписки и передаются денежные средства», — объясняет автоюрист. — При отсутствии телесных повреждений инспекторы ГАИ сейчас не выезжают на место происшествия почти никогда. Участник ДТП звонит либо в отдел полиции, либо по телефону 112 и получает инструкции от дежурного, что делать в том или ином случае».

В случае, когда договориться на месте не получается, Андрей Полозов рекомендует вызывать аварийного комиссара. Юрист напомнил, что инспекторы ГАИ обязаны выезжать на место ДТП при наличии пострадавших, если причинен вред жизни или здоровью участников, а также повреждены объекты инфраструктуры (например, светофорный столб или дорожные ограждения). Кто оплачивает услуги аварийного комиссара По словам юриста, как правило, оплачивает услуги аварийного комиссара участник аварии, который более заинтересован в грамотном и быстром оформлении ДТП.

«Это чистый торг, — отмечает Андрей Полозов. — Хорошо, если пострадавший участник сможет договориться с виновником разделить расходы пополам или уговорит его заплатить за вызов комиссара».

Услуги аварийного комиссара могут быть включены в полис КАСКО. В таких случаях участник ДТП должен вызвать сотрудника страховой компании, в которой оформлен полис. Оплата услуг аварийного комиссара на месте не производится. Споры со страховой компанией Зачастую у пострадавшей стороны в ДТП возникают споры со страховой компанией по поводу оценки ущерба по полису ОСАГО.

«Страховая компания часто насчитывает сумму ущерба меньше, чем независимая экспертиза, — подчеркивает Андрей Полозов. — Мы обращаемся в суд с иском, чтобы была назначена еще одна экспертиза. Как правило, судебная экспертиза оценивает ущерб выше, чем страховая компания. В таких случаях до 400 тысяч рублей довзыскивается со страховой компании».

Что же делать пострадавшему участнику ДТП в случае, если страховая компания отказывает в выплате или занижает сумму ущерба?

Попробовать решить вопрос в досудебном порядке, направив претензию в страховую компанию. Если страховая компания отказывается доначислять выплату, можно обратиться к финансовому уполномоченному. Если омбудсмен встает на сторону автовладельца, страховщик обязан будет с ним согласиться. Если же финансовый уполномоченный выносит решение не в пользу водителя, в течение 30 дней с момента вступления документа в силу можно обращаться в суд. Что делать, если у виновника ДТП нет страховки Если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, пострадавший не сможет обратиться в страховую компанию за получением компенсации. В таком случае нужно либо договариваться досудебно, либо идти в суд. В любом случае необходимо правильно оформить ДТП, произвести фото- и видеофиксацию с места происшествия, вызвать сотрудника ГАИ или аварийного комиссара. При досудебном урегулировании необходимо обязательно взять с виновника расписку и записать его паспортные данные. Виновнику ДТП, к слову, грозит штраф за отсутствие ОСАГО в размере 800 рублей.

