Автоюрист рассказал о возможном наказании для виновницы смертельного ДТП в центре Москвы

Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером рассказал о возможном наказании для виновницы смертельного ДТП в центре Москвы.

Ночью 20 апреля на улице Садовая-Черногрязская в столице произошла авария с участием восьми транспортных средств. Женщина 1996 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercedes, совершила наезд на гражданина, управлявшего элетровелосипедом, после чего столкнулась с припаркованным автомобилем и, наехав на дорожное ограждение, совершила столкновение еще с пятью транспортными средствами. В результате ДТП погибли два человека – велосипедист и пассажирка одного из транспортных средств. В МВД сообщили, что водитель автомобиля Mercedes задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

В данном случае речь идёт о ч. 6 ст. 264 УК РФ: нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее смерть двух и более лиц. Предусмотренное наказание — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист

По словам эксперта, на строгость наказания могут повлиять различные обстоятельства, связанные с личностью виновной и деталями происшествия.

«Суд будет учитывать множество факторов: состояние опьянения на момент ДТП, обстоятельства происшествия, личность виновной — например, наличие несовершеннолетних детей или, напротив, непогашенных штрафов и иных нарушений. Всё это может повлиять на строгость приговора», — отметил специалист.

Юрист также допустил версию, что ДТП могло произойти не только из‑за опьянения водителя, но и из‑за внештатной ситуации внутри автомобиля. По его словам, важно установить все обстоятельства происшествия — в том числе, не было ли конфликта в салоне, повлиявшего на управление машиной.

«Необходимо выяснить все обстоятельства ДТП. Например, не происходило ли в салоне автомобиля конфликта или драки в момент движения — возможно, кто‑то вмешивался в управление, выхватывал руль. Это может принципиально изменить картину происшествия и должно быть проверено следствием», — сказал Славнов.

Юрист подчеркнул, что помимо уголовной ответственности виновная понесёт и гражданско‑правовую. Семьи погибших и пострадавшие вправе требовать компенсации морального и материального вреда — это отдельная важная часть последствий для участников ДТП.

«Помимо уголовного наказания, виновная будет обязана возместить ущерб пострадавшим и семьям погибших. Речь идёт как о компенсации материального вреда — например, расходов на лечение или погребение, — так и о выплате компенсации морального вреда. Такие иски обычно подаются в рамках уголовного дела либо отдельно в порядке гражданского судопроизводства», — отметил эксперт.

Вместе с тем юрист обратил внимание на важную статистику: за последние годы в Москве существенно сократилось число ДТП с большим количеством погибших.

«За последние несколько лет количество ДТП с большим числом погибших в Москве существенно снизилось — это объективный показатель позитивных изменений в дорожной безопасности столицы. Если раньше подобные трагедии случались чаще, то сейчас они носят единичный, точечный характер», — подчеркнул собеседник.

