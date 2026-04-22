Почему российские перевозчики массово отказываются от новых тягачей

Аналитик Целиков: Продажи новых седельных тягачей в РФ упали на 35% за I квартал.

Российский рынок коммерческого транспорта демонстрирует резкий перекос в сторону подержанной техники. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные главой аналитического агентства « Автостат» Сергеем Целиковым.

За первые три месяца 2026 года регистрации новых седельных тягачей в стране обрушились на 35%. По сути, за квартал на учет было поставлено лишь немногим более 3 тысяч таких машин – 3056 единиц. А вот спрос на бэушные тягачи, наоборот, резко пошёл вверх, прибавив 26%. Объём этого сегмента за тот же период достиг 17 782 автомобилей.

Сейчас соотношение между новыми и подержанными машинами стало максимально контрастным за всю историю наблюдений – почти один к шести. Для сравнения, раньше этот баланс, в среднем, держался на уровне 1:3. Ещё пару лет назад, в 2023-2024 годах, на каждый новый тягач приходилось всего около 1,2-1,3 машины с пробегом.

Любопытно, что и на первичном, и на вторичном рынке безоговорочным лидером остаётся КАМАЗ. Правда, дальше списки расходятся. Среди новинок за отечественным гигантом следуют грузовики Валдай, созданные на базе китайской модели Foton Auman, а также бренды Dongfeng, Sitrak, Shacman, JAC и FAW.

На вторичке же после камазовских машин в топе прочно обосновалась европейская техника. Китайские марки там представлены куда скромнее – в лидерах только Sitrak, который, кстати, начал активно продаваться в России лишь с 2022 года.

Примечательная деталь: среди всех проданных с пробегом тягачей более четверти (4474 штуки) – это относительно свежие автомобили, 2022-2025 годов выпуска. Таких машин оказалось даже больше, чем зарегистрировано совершенно новых за весь квартал. В целом же, на технику китайского производства, новую и подержанную, сейчас приходится около двух третей всего рынка – 66,1%.